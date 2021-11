Eindhovense Gijsje op de fiets naar klimaattop met troostdeken

Gijsje van Bakel onderweg naar de klimaattop in Glasgow (foto: Gijsje van Bakel). vergroot

Op de klimaattop in Glasgow zijn niet alleen de wereldleiders aanwezig, ook de Eindhovense Gijsje van Bakel is er. Ze mag er haar troostdeken voor de planeet tentoonstellen. Een deken van bijna 3000 gebreide en gehaakte lapjes, gemaakt door mensen uit 22 landen. Wie klimaatbewust is, kan voor die reis natuurlijk niet in het vliegtuig stappen en dus nam Gijsje de boot en fietste ze het laatste stuk.

In een karretje achter haar fiets ligt de deken van zo'n 23 kilo zwaar. De reis naar Glasgow is de kers op de taart van een actie die ruim een jaar geleden startte. Door de film 'A Life On Our Planet' werd ze geïnspireerd om zich in te zetten voor het klimaat. "Ergens in de film wordt de einddatum genoemd, 2100", vertelt Gijsje vanuit de trein in het programma Brabant Vandaag. "Dat sloeg in als een bom." En dus besloot ze iets te doen.

"Een uitdaging, maar tegelijkertijd heel mooi."

"Het idee is om te laten zien dat wij mensen over de hele wereld kunnen samenwerken aan een project", legt ze uit. Mensen konden lapjes van tien bij tien centimeter maken en naar de Eindhovense opsturen. Samen met een hoop hulp zette ze al die lapjes aan elkaar. De deken is nu zo'n zeven bij vier vierkante meter. Die deken wil ze maar al te graag aan de Verenigde Naties tonen. De Eindhovense klimaatactivist nam de trein naar het Engelse Newcastle om vervolgens de laatste 300 km te fietsen naar Glasgow. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zo liep de reis wat vertraging op, doordat Gijsje haar fietspartner Edith van Zalinge afsneed. De filmmaakster is mee om de reis van Gijsje te documenteren en brak daarbij haar pink. Ook blijken de fietspaden niet altijd zo fijn geasfalteerd in Nederland. "Het is berg op, berg af. Veel blubber weggetjes en smalle bruggetjes", omschrijft Gijsje de route. "Dat was een uitdaging, maar tegelijkertijd heel mooi."

"Nu is het aan de hoge personen."

Zondagavond kwam Gijsje aan in Glasgow en maandag is ze vooral bezig om accreditaties en zelftesten te halen. Woensdag zal ze dan naar de klimaattop gaan, waar het kleed in de 'blue zone' komt te hangen. De plek waar de wereldleiders en klimaatspecialisten samenkomen. Toch is het kleed nog niet klaar. Later in de week mogen nieuwe lapjes gehaakt worden om het kleed nog verder te laten groeien. Ook bij aankomst in Newcastle ontving ze een nieuw stuk. Alhoewel de actie startte uit negatieve gevoelens, wist Gijsje dat gevoel inmiddels om te draaien. Door het avontuur ontmoette ze veel mensen die op een positieve manier bezig zijn om iets tegen de klimaatveranderingen te doen. Tijdens de top is het aan de wereldleiders. "Ik hoop dat zij het ook gaan inzien en anders zullen we het zelf moeten doen.

In Newcastle konden Gijsje en het kleed overnachten bij Poppy (foto: Gijsje van Bakel). vergroot

Bergje op, bergje af richting Glasgow (foto: Gijsje van Bakel). vergroot

Bij aankomst in Newcastle kreeg Gijsje een nieuw lapje voor de deken overhandigd (foto: Gijsje van Bakel). vergroot

