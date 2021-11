Ballenmeisje Jayly (14) drijfnat in RKC-stadion: 'Ik vond het wel gezellig'

Zittend op een witte klapstoel, moederziel alleen en helemaal doorweekt door een van de vele hoosbuien zondagmiddag. Daar zat ze dan, in de stromende regen langs het veld van het Mandemakers Stadion: de veertienjarige Jayly Veltman uit Waalwijk. "Het was echt de hele tijd aan het regenen", vertelt het ballenmeisje aan Omroep Brabant.

"Ik heb er wel vaker gezeten toen het gewoon aan het miezeren was", vertelt ze, "maar ik heb nog niet meegemaakt dat dit de hele wedstrijd zo doorging. Dit was wel heel extreem. Ik had geluk dat ik dit weekend nieuwe schoenen had gekocht, want die zijn nu nog niet droog", zegt ze lachend.

De camera's van ESPN waren ook aanwezig en waren in de tweede helft even op Jayly gericht. "Even naar binnen was wel fijn geweest, maar ik zat daar en had wel een taak", reageert de Waalwijkse nuchter.