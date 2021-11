1114 nieuwe besmettingen in Brabant, aantal blijft stijgen

Archieffoto. vergroot

In Brabant zijn er in de afgelopen 24 uur 1114 mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het aantal is iets lager dan zondag, toen waren het er 1252. Maar het zijn wel veel meer nieuwe besmettingen dan er begin deze maand dagelijks bij kwamen.

Het aantal coronabesmettingen stijgt sinds begin oktober flink. Op 1 oktober waren er nog 140 nieuwe besmettingen gemeld. Zondag werd het hoogste aantal besmettingen sinds eind juli geregistreerd, namelijk 1252. "De verwachte najaarsstijging lijkt ingezet", zei het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder al.

Ook het weektotaal stijgt flink. In Brabant werden vorige week 5071 nieuwe positieve tests geconstateerd. Dat was ruim 75,8 procent meer dan een week eerder. Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant nam met meer dan vijftig procent toe. Landelijke cijfers

Het RIVM heeft tussen zondagochtend en maandagochtend 7744 positieve tests geregistreerd in heel Nederland. Voor een maandag is dat het hoogste aantal besmettingen sinds 19 juli. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 52.006 nieuwe coronabesmettingen in Nederland. Het is voor het eerst sinds 24 juli dat het weektotaal boven de 50.000 uitkomt. Het aantal sterfgevallen blijft relatief hoog. In de afgelopen zeven dagen overleden 103 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Het is voor het eerst sinds 17 mei dat dit weektotaal boven de honderd uitkomt.

