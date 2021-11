Mannen stelen kostbaar zilver uit kerk, politie deelt beelden

1/1 De politie brengt de dader van diefstal in een kerk in beeld.

De politie is op zoek naar twee mannen die eind juni twee kostbare, historische zilveren schenkkannen hebben gestolen uit de Sint-Willibrorduskerk in Riethoven. De twee dieven zijn maandagavond herkenbaar in beeld bij opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man met een donkere korte broek en groene trui met legerprint de kerk binnenloopt. Een tweede man, met witte trui en donkere korte broek, loopt kort daarna ook naar binnen. Ze horen volgens de politie bij elkaar.

De man in de groene trui loopt wat rond door de kerk. "Je zou bijna zeggen dat hij echt geïnteresseerd is in hoe de kerk eruitziet", aldus de politie. Maar dan loopt de man door naar achteren. Hij pakt iets van tafel en stopt het in zijn broekzak. Daarna lopen de twee mannen samen de kerk uit.

Kostbare ampullen

De man heeft twee kostbare ampullen gestolen. Ze komen uit de zeventiende eeuw en de geschatte totale waarde ligt op drieduizend euro.

De politie vroeg eind augustus dit jaar ook al aandacht voor de zaak. Op Facebook plaatste ze een foto waarop een man herkenbaar is en in de kerk staat, met daarbij de vraag om tips over zijn identiteit. In Bureau Brabant wordt nogmaals gevraagd of iemand de een van de mannen herkent.