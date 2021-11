Ouder echtpaar thuis overvallen door twee mannen

De politie is op zoek naar twee mannen die een echtpaar in Eindhoven thuis hebben geprobeerd te overvallen. Zij deden zich voor als pakketbezorgers. Een van de slachtoffers doet in opsporingsprogramma Bureau Brabant anoniem zijn verhaal en de twee daders zijn herkenbaar in beeld.

De twee daders sloegen op maandagavond 27 september toe bij een appartementencomplex aan het Charlotte van Bourbonhof. Het echtpaar was thuis toen de daders bij de ingang van het complex aankwamen. "Ze leken precies te weten waar ze moesten zijn", aldus de politie. Ze belden aan en zeiden via de intercom dat ze een pakketje hadden voor de bewoners, dus de man deed de deur open.

"Hij zei dat ik iets voor vijftig euro had besteld, maar niet betaald had. Maar dat was helemaal niet zo", herinnert het slachtoffer zich. "Toen begon hij te duwen met het pakket en probeerde hij de deur verder te openen. Ik verdedigde mezelf, duwde met de deur, sloeg de man en probeerde de deur te sluiten. En toen zag ik de tweede man opeens." Uiteindelijk gooide zijn vrouw zichzelf tegen de deur, waardoor ze hem dicht kregen.

In paniek

De overvallers gingen er daarna weer vandoor. "Ik was in paniek en doodsbang. Het was iets wat we totaal niet hadden verwacht. Al die tijd schreeuwde ik voor hulp en politie", vertelt het slachtoffer.

In de uitzending van Bureau Brabant is ook de 112-melding van de Engelssprekende man te horen. "Ik ben aangevallen in mijn eigen huis door twee mensen. Ik viel naar de grond", zei hij, hoorbaar in paniek. Op de vraag of hij gewond is, antwoordde hij: "Weet ik niet zeker."

Beelden daders

Op camerabeelden zijn de twee mannen te zien als ze aankomen bij het appartementencomplex. Een van de twee hield een kartonnen doos vast. Ze belden aan, waren kort in gesprek via de intercom en liepen vervolgens naar binnen. Buiten beeld probeerden ze het stel te overvallen. Even later is op camerabeelden te zien dat ze daarna rustig weer terug naar buiten liepen, zonder kartonnen doos.

In de geluidsopname is te horen wat er gebeurt als de mannen aan de deur van het echtpaar staan. Het slachtoffer riep eerst: Nee, nee. Vervolgens zei de dader: "Nee deze man wil niet betalen, snap je. Hij heeft mij niet betaald, klaar. Afspraak is afspraak."

Impact

Dat de overval mislukte, maakt het volgens de politie niet minder ernstig voor de slachtoffers. "Het heeft wel veel gedaan met onze innerlijke rust", zegt het slachtoffer. "We hebben 's nachts problemen met slapen. We worden van alle kleine geluidjes wakker."

Aan mensen die iets hebben gezien, vraagt de politie zich te melden. Misschien dat iemand in de dagen voor de overval iets heeft gezien, omdat de daders mogelijk de boel hebben verkend. De eerste man is een licht getinte, Aziatische man van tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij heeft grijzig haar en droeg een blauw/grijze jas. De tweede man is een blanke man van tussen de twintig en dertig jaar oud.