Helmond Sport verliest met 1-2 van Almere City FC

Jellert van Landshoot nadat hij een doelpunt heeft gemaakt (foto: Orange Pictures). vergroot

Helmond Sport heeft in de eerste divisie de wedstrijd tegen Almere City FC verloren met 1-2. De wedstrijd werd maandagavond gespeeld in het in het SolarUnie Stadion.

ANP Geschreven door

De Duitse aanvaller Jonas Arweiler maakte in de eerste twaalf minuten beide doelpunten van Almere City. Vervolgens bracht Jellert Van Landschoot de thuisploeg vlak voor rust terug in de wedstrijd. Maar in de tweede helft werd er niet meer gescoord. In de slotfase werd de Belgische aanvaller Jossue Dolet bij Helmond nog weggestuurd met een rode kaart, wegens natrappen.

Wachten op privacy instellingen...

Het is voor het eerst sinds 17 september dat Helmond Sport een thuiswedstrijd verliest. Helmond Sport had ook vier competitiewedstrijden op rij niet verloren. De club staat na dertien speelronden inmiddels op de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.