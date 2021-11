Omstreden bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg mag er komen zegt Raad.

Een impressie van het nieuwe bedrijventerrein (foto: Gemeente Tilburg). vergroot

Een meerderheid van de Tilburgse gemeenteraad zegt Ja tegen bedrijventerrein Wijkevoort aan de rand van de stad. Het omstreden terrein zorgt al jaren voor grote discussie in Tilburg. Tijdens een infodebat in de gemeenteraad over het bestemmingsplan bleek maandagavond dat de coalitie van VVD, CDA, D’66 en GroenLinks van plan zijn om over twee weken in de raad vóór te gaan stemmen. Dat betekent dat Wijkevoort er definitief kan komen.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Volgens wethouder Bas van der Pol wordt Wijkevoort zo’n innovatief bedrijventerrein in Tilburg dat anderen er jaloers op zullen zijn. "Er komen 40.000 nieuwe Tilburgers bij. Die moeten allemaal werken. Op Wijkevoort komen straks 4000 banen". Met een stem vol emotie probeerde hij aan het eind van zijn betoog de raad te overtuigen dat hij het goede doet met Wijkevoort. Van der Pol: “Ik ken geen ander bedrijventerrein dat zo stuurt op kwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing is”. Petitie tegen Wijkevoort

Voor het debat werd er aan de raad nog een petitie met 4000 handtekeningen tegen Wijkevoort aangeboden. Lijst Smolders probeerde nog om het bestemmingsplan controversieel te verklaren, waardoor de beslissing over de verkiezingen van volgend jaar heen getild zou worden. Maar daar was geen meerderheid voor. Bedrijventerrein boven het groene landschap

Verder was er weinig nieuws onder de zon. Zowel voor als tegenstanders hebben al jaren hun argumenten kunnen uitventen. GroenLInks, die vóór Wijkevoort gaat stemmen, moest weer uitleggen waarom ze een bedrijventerrein verkiezen boven het groene landschap. En D’66 mocht alweer uitleggen waarom ze hun kroonjuweel, het referendum, niet wilde inzetten om de burgers van Tilburg te vragen of ze Wijkevoort wel willen. Maar uiteindelijk blijft de Tilburgse coalitie recht staan voor het nieuwe innovatieve bedrijventerrein tussen Tilburg en Gilze. Een terrein waar hoge eisen gesteld gaan worden aan bedrijven die zich daar vestigen. En er wordt plaats gemaakt voor het Tilburgse MKB en voor grote aanbieders van buiten Tilburg. Raad van State

De Tilburgse stadsimker, Marcel Horck, die al sinds november vorig jaar bijna dagelijks protesteert tegen Wijkevoort voor het gemeentehuis is niet verbaasd over de uitslag. Hij gaat met een aantal andere tegenstanders naar de Raad van State. "Ik denk dat we heel veel bereikt hebben en veel mensen zijn wakker geschud. Door de gang naar de Raad van State ben je zo een jaar verder en dan zijn er weer andere wetten en andere colleges".

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.