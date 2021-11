112-nieuws: Fietsster zwaargewond na ongeval in Nieuwendijk

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision. vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

Hoofdpunten: Grote schade aan de A50 door brandende trailer.

Flinke schade na brand in een huis in Breda.

Man lichtgewond na ongeluk in Helvoirt.

Gewonde bij ongeval vleesverwerker in Lith.

Liveblog

21.19 Herstel A50 duurt tot woensdagochtend 11.00 Het herstellen van de A50 gaat nog langer duren dan verwacht. Eerder vandaag meldde Rijkswaterstaat dat de werkzaamheden tot in de nacht zouden duren, maar inmiddels is dat verschoven naar woensdagochtend 11.00 uur. De vrachtwagenbrand tussen Oss-Oost en Ravenstein was zo hevig dat Rijkswaterstaat 160 vierkant meter asfalt moet vervangen. De weg blijft tot die tijd dicht.

19.12 Zwaargewonde bij ongeval in Nieuwendijk Bij een verkeersongeval op de Rijksweg in Nieuwendijk is een fietsster zwaargewond geraakt. Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision. vergroot

18.00 Aanhoudingen in Waalwijk De politie heeft een man en een vrouw uit Waalwijk aangehouden. Ze worden verdacht van hypotheekfraude en witwassen. Agenten deden in de ochtend een inval in de woning van het stel. Ook werd er onderzoek gedaan bij een bedrijfspand. In de woning aan de Bloemendaalweg bleek een hennepkwekerij te zitten.

17.20 Auto in de sloot langs A73 bij Boxmeer Een bestuurder van een auto heeft door een uitwijkmanoeuvre de macht over het stuur verloren en is in een sloot langs de A73 bij Boxmeer beland. De bestuurder kon op eigen kracht het voertuig verlaten. Door het ongeval ontstond er wel vertraging van Venray naar Nijmegen. Foto: Saskia Kusters/SQ Vision. vergroot

17.10 Herstel aan A50 duurt tot in de nacht De brandende trailer op de A50 heeft voor zo veel asfaltschade gezorgd, dat de herstelwerkzaamheden tot in de nacht kunnen gaan duren, zo meldt Rijkswaterstaat. Het ingesloten verkeer richting Arnhem wordt over de linkerrijstrook weggeleid. De A50 blijft dicht voor overig verkeer.

16.30 Mannen vluchten uit brandende truck op A50 Uit de brandende vrachtwagen op de A50 bij Herpen zijn twee mannen gevlucht. Dat meldt de politie op basis van een verklaring van de chauffeur.

16.05 A50 weer open richting Eindhoven Rijkswaterstaat meldt dat de A50 bij Herpen weer open is in de richting van Arnhem naar Eindhoven. Wel staat er nog een lange file. De weg in de richting van Arnhem is nog wel dicht bij Ravenstein. Wachten op privacy instellingen...

14.29 Brandende vrachtwagen op de A50 bij Herpen Op de snelweg A50 bij Herpen stond dinsdagmiddag een brandende vrachtwagen. In de vrachtwagen zaten gevaarlijke stoffen, zo bevestigt de brandweer. Onderzocht wordt nog om welke stoffen het gaat. "Het vuur werd binnen enkele minuten geblust en het gevaar is geweken", meldt een woordvoerder van de brandweer. Hoe de brand kon ontstaan wordt nog onderzocht. Mogelijk is er een vat omgevallen. De weg is dicht in beide richtingen. Tussen Uden-Centrum en Ravenstein stond rond half drie één kilometer file. De andere kant op was de vertraging op het hoogtepunt ruim een uur. Wachten op privacy instellingen...

13.48 Twee katten uit huis geplaatst De dierenpolitie Oost-Brabant heeft vorige week twee katten in beslag genomen. Dit meldt de politie dinsdag op Twitter. De eigenaar had niet voldoende gedaan aan een vlooienplaag in huis. Bovendien lag overal ontlasting in het huis. Waar de dieren precies in beslag zijn genomen is niet bekendgemaakt. Wachten op privacy instellingen...

13.14 Man bedreigt politie De politie heeft maandagavond in Bergen op Zoom aangifte tegen een 31-jarige man gedaan, omdat hij een agent bedreigde, sloeg en duwde. Dat gebeurde toen de agent zijn auto wilde onderzoeken. De agent wilde een verbogen ruimte in de auto openen, toen de man kwaad werd. In die ruimte bleek een vuurwapen te liggen. Daarop besloten agenten het huis waar hij verbleef ook te doorzoeken, waar ze uiteindelijk munitie en nog een vuurwapen vonden. De 31-jarige man en de bewoonster van het huis zijn aangehouden. Wachten op privacy instellingen...

13.07 Kapotte vrachtwagen A58 geborgen De kapotte vrachtwagen die op de A58 bij Best richting Eindhoven stond, is geborgen. De rechterrijstrook is nog steeds dicht, wat zorgt voor bijna een uur vertraging. Verkeer dat richting Eindhoven gaat, wordt nog steeds via de A65 en A2 omgeleid. Dat duurt tot 15.45 uur. Wachten op privacy instellingen...

11.08 Huis uitgebrand door ontplofte fietsaccu in Breda Een huis aan de Sparrenweg in Breda is dinsdagochtend zwaarbeschadigd door een brand. Een fietsaccu die aan de lader hing ontplofte, bevestigt een politiewoordvoerder. De politie laat weten dat er geen gewonden zijn. Volgens een ooggetuige is het huis volledig uitgebrand. Zover bekend was niemand in het huis aanwezig op het moment van het vuur. De vlammen ontstonden dinsdagochtend rond kwart voor elf. Wachten op privacy instellingen... (beeld: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

10.58 Man lichtgewond bij ongeluk in Helvoirt Een man is dinsdagochtend lichtgewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Helvoirt. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op de Distelberg met de kruising Fazantbos in het buitengebied van het dorp. Een van de bestuurders werd door ambulancepersoneel nagekeken en op de plek van het ongeluk behandeld. Volgens een ooggetuige is een voorrangsfout waarschijnlijk de oorzaak van de het ongeval. (beeld: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

10.10 Kapotte vrachtwagen op de A58 bij Best Op de A58 bij Best staat richting Eindhoven een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het zorgt dinsdagochtend voor flinke files. Het advies is om vanaf knooppunt de Baars om te rijden via Vught. Wachten op privacy instellingen...

09.29 Gewonde bij ongeval vleesverwerker Lodewijks Meat in Lith Bij een ongeval bij vleesverwerker Lodewijks Meat in Lith is iemand gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond negen uur aan het Wargaren in Lith. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter steeg op, maar hoefde niet naar de plek van het ongeluk te komen. Hoe het met het slachtoffer gaat is onduidelijk. Onderzocht wordt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot Wachten op privacy instellingen...

06.30 Controle fietsverlichting: 140 lampjes uitgedeeld in Vught Nu de klok weer is verzet en het eerder donker is, worden er in onze provincie volop fietsverlichtingscontroles gehouden. Zo ook maandagavond in Vught. Op het Moleneindplein werden zo'n 250 fietsers preventief gecontroleerd. In totaal werden 140 lampjes uitgedeeld zodat fietsers beter zichtbaar zijn in het verkeer. Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.