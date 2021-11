112-nieuws: Vroeg donker, politie deelt lampjes uit aan fietsers

Controle fietsverlichting in Vught (Foto: Twitter @WijkAg_Vught_MR). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Hoofdpunten: Controle fietsverlichting: 140 lampjes uitgedeeld in Vught

06.30 - Controle fietsverlichting: 140 lampjes uitgedeeld in Vught

Nu de klok weer is verzet en het eerder donker is, worden er in onze provincie volop fietsverlichtingscontroles gehouden. Zo ook maandagavond in Vught. Op het Moleneindplein werden zo'n 250 fietsers preventief gecontroleerd. In totaal werden 140 lampjes uitgedeeld zodat fietsers beter zichtbaar zijn in het verkeer.

