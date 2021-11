Jos van de Sande over de nieuwe coronamaatregelen: 'Te laat en slapjes'

Jos van de Sander is het oud hoofd infectiebestrijding bij GGD Hart voor Brabant. vergroot

Het thuiswerkadvies is slapjes, het coronacheckbeleid mag nog strenger en alleen een advies om anderhalve meter afstand te houden is niet genoeg. Jos van de Sande, voormalig hoofd infectiebestrijding van de GGD Hart Voor Brabant laat er geen twijfel over bestaan: de dinsdagavond aangekondigde coronamaatregelen zijn het nét niet. En dat is niet zijn enige punt van kritiek: "We zijn te laat."

Evie Hendriks Geschreven door

Van de Sande vindt het jammer dat de basismaatregelen in eerste instantie zijn afgeschaft. "We hebben alle maatregelen weggepoetst. Daardoor zal de top van de curve niet zo snel dalen als we hopen", verwacht hij. Een advies voor de anderhalve meter is volgens hem dus niet genoeg. Ook het tempo waarin de maatregelen worden heringevoerd staat Van de Sande niet aan. "Als deze maatregelen een maand eerder werden genomen, waren ze hard genoeg. Ik ben bang dat het nu weinig meer uit gaat maken", denkt hij. "We gaan de komende twee weken sowieso niks zien van de maatregelen die ze nu instellen en daarna is het ook maar de vraag."

"Het advies voor thuiswerken is het nét niet."

Van de Sande noemt het thuiswerkadvies 'slapjes'. "Ze moeten het thuiswerken weer de norm maken. Maar een advies én het feit dat thuiswerken maar de helft van de werktijd wordt geadviseerd, is het net niet." Ook in het coronacheckbeleid mag het kabinet stelliger zijn, vindt hij. "Op alle plekken waar veel mensen samenkomen moet een QR-code worden gevraagd. Ook in kerken, want daar is dat nu bijvoorbeeld nog niet het geval", zegt hij. "Door op nog meer plekken de QR-code te vragen, kun je nog meer groepen over de streep trekken om zich te laten vaccineren", denkt Van de Sande.

"Handen schudden nog nergens voor nodig."

Van de Sande heeft ook een duidelijk boodschap voor alle Brabanders. "Hou je aan de anderhalve meter, ook al is het een advies. Je kunt prima iets afspreken op afstand", vindt hij. "Ook handen schudden is nergens voor nodig. Probeer je nog even aan de basismaatregelen te houden, want anders hebben we zo weer nóg strengere maatregelen."

