Feestweek voor Peter Gillis: nieuwe camping én biografie verschenen

Peter Gillis (59) heeft een nieuwe camping gekocht. De realityster en ondernemer heeft maandag via zijn Instagram bekendgemaakt dat hij vakantiepark Valkenburg heeft gekocht. Hij laat weten dat de koop niet zomaar uit de lucht kwam vallen.

Hij kocht maandag de camping Den Driesch in Valkenburg. Die nu verder gaat onder de naam Stadsresort Valkenburg. “Ik kwam de laatste jaren al op de camping met m'n Nicolleke. Gewoon af en toe een weekend of een midweek met de kamper.”

Waarom hij het terrein kocht? “Ten eerste is de ligging gewoon heel goed. De camping ligt boven op de Fluweelengrot, waar in de winter ook een kerstmarkt is. Daarnaast ben je met twee minuten lopen in hartje Valkenburg.”