Coronabesmettingen afgelopen week opnieuw fors gestegen: 7516 in totaal

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is opnieuw flink gestegen. In de afgelopen week zijn er 7516 nieuwe positieve tests geconstateerd. Dat is bijna vijftig procent meer dan een week eerder. Het aantal ziekenhuisopnames nam met 35 procent toe.

Het is de vijfde week op rij dat de cijfers stijgen. Vorige week werden er nog 5071 nieuwe positieve tests afgenomen in onze provincie. Met de 7516 nieuwe besmettingen van deze week is dat dus een stijging van 48,2 procent. De toename is wel minder groot dan vorige week, die was toen 75,8 procent.

Ziekenhuiscijfers

De stijging in het aantal besmettingen is ook terug te zien in de Brabantse ziekenhuiscijfers. In de afgelopen week tot maandag werden er 312 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Het gaat om patiënten die een coronabesmetting hebben of een verdenking daarvan. Dit is 35 procent meer dan een week eerder.

Ook de toename in het aantal ziekenhuisopnames is procentueel iets minder groot dan vorige week. Toen werden 231 nieuwe patiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, een stijging van 57,1 procent ten opzichte van de week ervoor.

Deze dinsdag liggen er 172 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen met corona.

Landelijk beeld

De cijfers in Brabant liggen in lijn met de landelijke trend. In heel Nederland werden er in de afgelopen zeven dagen 53.979 positieve tests afgenomen. Dat is zo'n 39 procent meer dan vorige week.

Het reproductiegetal is redelijk stabiel. Het is deze week van 1,19 naar 1,20 gestegen. Dat betekent dat 100 mensen 120 andere mensen besmettingen. Vorige week was het reproductiegetal nog gedaald van 1,20 naar 1,19.