Werkbusjes massaal opengebroken in Tilburg, 38 in drie maanden tijd

Het opengereten busje van Vic (foto: Jeffrey van de Pol) vergroot

Of hij even met de politie mee wilde komen. Toen Vic (27) met de agenten bij zijn bus aankwam, zag hij een groot gapend gat in een van de deuren, vakkundig geknipt. En Vic is niet het enige slachtoffer in de stad. Tussen 1 september en 1 november kwamen 38 meldingen binnen over opengebroken bestelbussen in Tilburg.

edita saakian Geschreven door

"De politie maakte me wakker in de ochtend. Ze troffen mijn bus aan met een groot gat erin." Hij liep met de agenten mee en zag de schade. "Ik wist meteen hoe laat het was. Ik zag het vaker voorbijkomen op internet. Deze gasten doen dit niet voor de lol." Vic vermoedt dat de inbrekers een elektrische kniptang of elektrische zaag hebben gebruikt. "Ze hebben het als het ware als met een blikopener opengereten zodat ze makkelijker bij de deurklink kwamen. De spullen in mijn bus passen niet door dat gat heen." Hij is allerlei gereedschap en materiaal van de zaak kwijt. De politie heeft een aantal tips voor mensen met een werkbusje: Zet naast het standaardslot extra sloten op achter- en zijdeuren

Parkeer altijd op en verlichte of beveiligde parkeerplaats

Blindeer ramen zodat je spullen niet zichtbaar zijn

Als het even kan, parkeer de bus met de achterdeuren tegen de muur

Merk en registreer je gereedschap, zodat het lastig door te verkopen is De deur van de bus van Vic wordt gerepareerd en Vic heeft ter plekke aangifte gedaan, al heeft hij daar niet veel vertrouwen in. "Ik ben bang dat dit niet tegen te houden is. Dit is al de tweede keer dat dit gebeurt in mijn straat. Deze mannen zijn zo geraffineerd. Die spullen worden verkocht en zij zijn weg. Het zijn geen lokale jongens geweest, denk ik." Zijn spullen krijgt hij niet meer terug, denkt Vic. "Het is echt zuur. Ik wil werken en daar heb ik gereedschap voor nodig. Nu moet ik weer helemaal opnieuw beginnen."



Binnenkant van het portier (foto: Jeffrey van de Pol) vergroot

