Reuzenmeerval gevangen in Biesbosch: 'Kregen hem pas na 3 keer aan boord!'

Hij staat er nog steeds van te kijken. Een meerval van liefst 2,43 meter lang ving Bredanaar Niels Klavers kort geleden samen met Jeroen Breur uit Lage Zwaluwe in de Biesbosch. Het blijkt een heus Benelux-record. "Zo'n vangst vergeet je niet zo snel", lacht Niels.

Een karrevracht aan reacties kregen de twee op hun recordvangst. "Ik stond ervan te kijken hoeveel. Een hoop leuke. Maar wat mensen die niet vissen, stuurden minder leuke reacties. Dat ze het zielig vonden. Reacties zoals: laat ze toch lekker zwemmen. Maar natuurlijk zetten we ze gewoon netjes terug in het water! Misschien vonden die mensen het zielig dat de vissen even een haakje in de mond kregen."

De twee vismaatjes waren overigens niet allebei op pad gegaan met het doel een meerval te vangen toen ze de recordvangst deden. "Ik ging wel op de meerval, maar Jeroen had een bijhengeltje bij, om zich te vermaken met wat snoekbaarsjes. Die was niet specifiek op de meerval aan het vissen. Maar je weet nooit wat je tegenkomt."

Waar in de Biesbosch ze de vangst gedaan hebben, maakt Niels niet bekend. "Ergens midden tussen Brabant en Zuid-Holland, eigenlijk. Meervallen zwemmen overal in de Biesbosch. We hebben al op verschillende plekken gevist op de meerval. Zowel aan de Brabantse als de Zuid-Hollandse kant. Aan beide kanten leverde dit vis op, ze zitten echt overal. Door heel Nederland eigenlijk."

Het was nog wel een klus om de monsterlijke meerval aan boord te krijgen. "Haha ja, hij was zwaarder dan verwacht! Je pakt dat beest uit het net, maar dan moet je hem nog aan boord tillen. Daar hadden we drie pogingen voor nodig, voordat we hem over de rand kregen."

Hoe zwaar de vis was, weten ze niet. "We hadden geen weegschaal bij, maar we konden hem met twee man nét optillen. Ik denk dat hij over honderd kilogram moet zijn geweest."