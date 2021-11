Harrie Lavreysen heeft zin in de Champions League

Harrie Lavreysen begint zaterdag aan een nieuw avontuur. De baanrenner uit Luyksgestel is blikvanger in de eerste editie van de Champions League. Het moet een jaarlijkse competitie worden waarin de beste baanrenners ter wereld tegen elkaar rijden.

Lavreysen die onlangs drie gouden medailles won op het WK, is enthousiast over het format, dat tot meer spektakel moet leiden om tv-kijkers te binden. "Ik heb er zin in, het is een heel ander soort toernooi dat een WK.”

Op de Olympische Spelen, het EK en het WK reed Lavreysen telkens de finale tegen Jeffrey Hoogland. Lavreysen denkt dat dit in de Champions League anders gaat worden. “De kans is veel groter dat Jeffrey en ik nu eens niet in de finale tegenover elkaar staan. Het zal niet zo voor de hand liggen als op een WK." De afgelopen drie WK's troffen beide Nederlanders elkaar in de sprintfinale, net als op de Spelen van Japan. Telkens won Lavreysen.

Er kunnen in totaal 72 renners deelnemen en na vijf wedstrijden wordt er een eindklassement opgemaakt. Na de openingsavond in Palma de Mallorca zijn er nog wedstrijden in het Litouwse Panevézys, in Londen (twee dagen op rij) en in Tel Aviv waar de competitie op 11 december eindigt.