Tanktoerisme blijft toenemen: ‘Voor Essenaren begint het te escaleren'

Bij tankstation Gabriëls net over de grens in Essen was het woensdagochtend een drukte van jewelste. Toch moet je goed zoeken om er een Belgisch kenteken te spotten. Door het enorme prijsverschil met de Nederlandse pompen – soms wel veertig cent per liter – neemt het tanktoerisme met de dag toe.

Sven de Laet & Zuidwest TV Geschreven door

Dat merken ook de inwoners van het dorp zelf, vertelt een van de weinige Vlaamse klanten. “Zeker online zie je dat het voor veel Essenaren een beetje begint te escaleren. Die vinden het wel erg druk worden.” Niet dat hij er zelf last van heeft. “Wij shoppen toch ook in Nederland? Dit hoort er nou eenmaal bij als je woont in de grensstreek.”

"Het scheelt toch al gauw een euro of vijftien per tank."

Daar maken de Nederlandse tankers dan ook dankbaar gebruik van. “Ik rij altijd op en neer voor benzine”, vertelt een vrouw uit Roosendaal. “Het is in Nederland nu zó duur. En ik heb geen tankpas van de zaak dus ik moet alles zelf ophoesten. Het scheelt toch al gauw een euro of vijftien per tank, dus dat is de moeite waard.” Wie even snel langs de pomp wil, moet trouwens niet over de grens zijn. Met vlagen staan er behoorlijke rijen en de wachttijd kan al snel oplopen tot een klein kwartier. Reden voor een man uit Roosendaal om zijn keuze voor het tankstation in Essen te heroverwegen. “Nu was ik toevallig in de buurt, dus wilde ik het weleens proberen. Maar of ik het de volgende keer weer doe? Ik weet het nog niet.”

