Ex-prof Frank van der Struijk laat zich niet vaccineren en dit is waarom

De nieuwe coronabeperkingen zorgen ervoor dat niet-gevaccineerden zich vaker moeten laten testen als zij naar bijvoorbeeld het terras, musea en hun sportvereniging gaan. Ondanks deze nieuwe maatregelen wil ex-profvoetballer Frank van der Struijk geen vaccin. “Dan sla ik het uit eten gaan maar even over”, vertelt hij aan Omroep Brabant.

Regelmatig trekt de verdediger nog zijn voetbalschoenen aan bij tweedeklasser CHC in Den Bosch. Maar vanaf zaterdag wil het kabinet ook bij die amateurclubs het coronatoegangsbewijs inzetten.

“Als we naar een groot feest gaan, wil ik me gerust laten testen”, zegt de ex-prof van onder meer Willem II en Vitesse, bijgenaamd 'Franky Two Fingers'. “Maar drie keer per week voor naar de voetbal, vind ik te ver gaan”, benadrukt hij. “Ik weet nog niet hoe ik dit ga aanpakken.”

Waarom kiest hij dan toch niet voor het vaccin? “Ik weet niet wat er in mijn lijf gespoten wordt”, vertelt Van der Struijk, die ook twijfelt aan de effecten op lange termijn van de prik. De voetballer benadrukt zich in de toekomst misschien wel in te enten, maar wel pas als er meer bekend is over de bijwerkingen ervan op lange termijn.