Hier kun je je laten testen op corona

Als je niet bent gevaccineerd en je hebt nog geen corona gehad, dan zal je je moeten laten testen om een QR-code te krijgen. Vanaf zaterdag is de QR-code ook verplicht op het terras van de horeca, in de sportschool en het museum. Maar waar kan je je laten testen? Omroep Brabant zet het voor je op een rijtje.

Testen voor toegang is gratis. Dat geldt ook voor de reguliere coronatest, die je kunt laten doen als je griepverschijnselen hebt en wilt weten of het corona is.

Reguliere testen

Die reguliere coronatest kun je op de volgende plekken laten doen, nadat je een afspraak hebt gemaakt. Dat kan hier:

GGD Brabant-Zuidoost

Eindhoven (Anton Coolenlaan Parking)

Helmond (Wethouder Ebbenlaan 30)

Eersel (Kuilenhurk)

GGD Hart voor Brabant

Cuijk (Grotestraat 95)

Den Bosch (Hambakenwetering 1)

Tilburg (Simon de Cockstraat 15)

Tilburg (Ringbaan West 227, fiets- en voetgangerslocatie)

Uden (Belgenlaan 3)

GGD West-Brabant