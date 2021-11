Zieke Mario Götze niet met PSV tegen AS Monaco

Mario Götze (foto: ANP). vergroot

PSV-trainer Roger Schmidt mist ook donderdag in het uitduel met AS Monaco in de Europa League de Duitser Mario Götze wegens ziekte. Götze was er zaterdag ook al niet bij in het gewonnen competitieduel (5-2) met FC Twente.

Ook Noni Madueke (hamstring), Ryan Thomas (knie), en Cody Gakpo (enkel) zijn er niet bij. Het drietal ontbrak zaterdag door blessures eveneens en kreeg deze week gezelschap van Davy Pröpper, die met een enkelblessure in Eindhoven is achtergebleven. Schmidt reist met negentien spelers naar Monaco, waar donderdagavond om kwart voor zeven wordt afgetrapt. De Duitse coach kan wel weer beschikken over de Japanner Ritsu Doan, die met een blessure terugkeerde van de interlandperiode in oktober. PSV verloor twee weken geleden op eigen veld met 2-1 van Monaco, dat leidt met 7 punten uit drie duels in groep B. Real Sociedad en PSV volgen met respectievelijk 5 en 4 punten.

