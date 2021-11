Verwarring in carnavalswereld na coronapersconferentie: 'Linke soep'

Foto: Omroep Brabant vergroot

De elfde van de elfde nadert en alle alarmbellen gaan af bij de Brabantse Carnavals Federatie (BCF). Ondanks strikte voorzorgsmaatregelen leeft de angst dat de aftrap van het carnavalsseizoen uitdraait op een explosie aan besmettingen met het coronavirus. "En dan gaan ze weer met het vingertje wijzen naar het carnaval."

Vooral de anderhalvemeterregel schept verwarring bij de carnavalsverenigingen. De afstand is tijdens de elfde van de elfde niet verplicht maar geldt wel als advies. Handhaven wordt dus lastig, zegt BCF-voorzitter Rob van de Laar.

"Ik vrees dat ze bij een grote uitbraak weer met het vingertje gaan wijzen."

"Carnaval heeft sinds 2020 het imago van verspreider van het virus, ofschoon we toen nog niet wisten van het bestaan ervan. Nu weten we dat wel. Als je dit organiseert, zitten er altijd besmette mensen bij. Als de elfde van de elfde leidt tot meer bezette bedden in de ziekenhuizen zie ik het hangen: dan zegt iedereen zie je wel, ze kunnen het niet houden in het zuiden", aldus Van de Laar.

"Ik zou zelf nergens heen gaan."

Van de Laar vindt het 'linke soep'. "Ondanks het feit dat we onderhand wel los willen, moeten we ons toch inhouden. Ik zou zelf nergens heen gaan!" Hij vraagt zich af wat voor verantwoording een carnavalsvereniging op zich laadt door een besloten feest te organiseren. "Het klinkt misschien oubollig, maar pas op jezelf en een ander", waarschuwt de BCF-voorzitter. Hij vreest dat de massale viering een nieuwe explosie aan coronapatiënten oplevert. Die angst komt niet uit de lucht vallen. Van de Laar wijst naar het massaal bezochte Amsterdam Dance Event. Daar raakten vorige maand ruim duizend bezoekers besmet, alle coronachecks, toegangsbewijzen en dranghekken ten spijt. Eenzelfde scenario sluit de BCF niet uit voor de massale viering van de elfde van de elfde.

"Lokale carnavalsclubs weten zelf het beste welke maatregelen nodig zijn."

"Als federatie kunnen we helaas weinig doen. Carnaval is een lokaal feest en dat moeten we zo houden. De plaatselijke carnavalsverenigingen weten zelf het beste welke maatregelen nodig zijn om veilig carnaval te vieren. Wij handelen alleen op vragen vanuit de verenigingen en sturen verder niets aan. "

"De anderhalvemeterregel schept verwarring."

Het vieren van de elfde van de elfde is, in tegenstelling tot Limburg, nog vrij pril in Brabant. Niet iedere plaats zet de opening van het carnavalsseizoen op de agenda. Toch had het kabinet wel meer oog mogen hebben voor dit evenement, vindt Van Laar. Vooral de anderhalvemeterregel schept verwarring. De afstand is tijdens de elfde van de elfde niet verplicht maar geldt wel als advies. "Carnaval vieren en tegelijkertijd afstand houden bestaat niet", concludeert hij.

"Zonde als we ons nu in de vingers snijden."

Dat het carnaval met een imagoprobleem komt te zitten, vindt Van de Laar nog het minste. "Het gaat vooral om het voorkomen van besmettingen en het ontlasten van de zorg. Enige advies dat wij kunnen geven: laat je vaccineren. Ook met het oog op het naderende carnaval in 2022. Mensen zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen en het bouwen van praalwagens. Ik heb geen glazen bol en de hele coronapandemie verloopt erg grillig, maar het zou zonde zijn als we ons nu in de vingers snijden."

