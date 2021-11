Streep door Elluf Elluf op de Grote Markt in Breda, alternatief in de maak

Elluf Elluf op de Grote Markt in Breda gaat niet door. vergroot

Elluf Elluf, de aftrap van carnaval in Breda, gaat in zijn huidige vorm niet door. Dat meldt Stichting Kielegat. Het evenement stond gepland op donderdag 11 november op de Bredase Grote Markt, maar de verscherpte coronamaatregelen gooien roet in het eten. Er wordt gewerkt aan een alternatief.

“Door de verscherpte voorwaarden binnen de evenementenvergunning, opgelegd vanuit de gemeente, kan Stichting Kielegat niet het programma neerzetten dat zij voor ogen had bij de aftrap van het Bredase carnaval", meldt de stichting in een persbericht. “We betreuren dit bericht enorm. Heel carnavalsvierend Breda kijkt uit naar een ongedwongen carnaval en snakt naar een feestje. Juist na afgelopen jaar willen we iets goeds neerzetten, binnen de maatregelen, maar wel een feest waar we dubbel van genieten’, aldus Lucien Verhoef, voorzitter Stichting Kielegat. Extra voorwaarden

Volgens Verhoef was er een vergunning ingediend voor een feest van twee uur 's middags tot negen uur 's avonds in een met hekken afgezet gebied op de Grote Markt. Bezoekers zouden met kaarten en een QR-code mogen binnenkomen. “Maar de gemeente wilde nu ook dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor de controle buiten het omheinde gebied. Dus zorgen dat mensen niet blijven staan, doorlopen en de QR-code controleren als ze naar andere cafés gaan. Dat kunnen wij om allerlei redenen natuurlijk niet garanderen. We hebben er niet de mankracht en het geld voor. Bovendien is dat sowieso moeilijk te realiseren in Breda, want dan moeten we de hele binnenstad omheinen.” Wintertijd

Niet alleen de verscherpte coronamaatregelen zitten Elluf Elluf dwars, ook het Bredase evenement Wintertijd van afgelopen zondag hielp niet mee. Verhoef: "Daar is een aantal excessen voorgevallen waardoor de gemeente de voorwaarden heeft verscherpt. De gemeente wil het risico niet aan om een herhaling te hebben van afgelopen zondag, toen grote groepen mensen al vroeg naar de Markt kwamen en de hele middag en avond feestend en drinkend door het centrum lopen.” Alternatief

De commissie Elluf Elluf gaat nu met een groep vrijwilligers kijken hoe ze een goed alternatief kunnen neerzetten binnen de mogelijkheden. “Eén ding is zeker! Net als afgelopen jaar zal de nieuwe hoogheid van het Kielegat op 11 november geïnstalleerd en gepresenteerd worden.”

