Deze drie dingen moet je weten over AS Monaco - PSV

Voor PSV staat donderdagavond veel op het spel in en tegen Monaco. De Eindhovenaren moeten eigenlijk winnen willen ze uitzicht houden op overwintering in de Europa League. Deze drie dingen die je moet weten over de Europese confrontatie.

1. Naast prestige ook strijd om het geld

Het doemscenario dat op de loer ligt is dat PSV weer verliest tegen AS Monaco. Twee weken geleden verloor de ploeg van Roger Schmidt in de laatste minuut van de Monegasken. Hierdoor zakten de Eindhovenaren naar een derde plek in de poule. Die plek geeft aan het einde van de poulefase recht op overwintering in de Conference League, een nieuw derde Europees clubtoernooi. De nummers één en twee gaan wel verder in de Europa League.

In die Conference League is minder geld te verdienen dan in de Europa League. Haal je de achtste finale in de Europa League levert dat de club 1,2 miljoen euro op. In de Conference League is dit de helft. Kijk je een ronde verder is het verschil 800.000 (1 miljoen om 1,8 miljoen). Het verschil loopt op tot 3,5 miljoen euro, dat is het verschil tussen de winnaar van de Europa League en die van de Conference League.

Het enige wat in het voordeel van het nieuwe Europese toernooi spreekt is dat de tegenstanders eventueel wat makkelijker zijn. Al kun je nog altijd clubs als Tottenham Hotspur en AS Roma treffen.

Stand groep B

AS Monaco 3-7 Real Sociedad 3-5 PSV 3-4 Sturm Graz 3-0

2. Ook Monaco verdedigt slecht

AS Monaco kende een hele slechte generale repetitie voor de Europa League confrontatie met PSV. Tegen nummer laatst Stade Brest werd met 2-0 verloren. In de competitie wil het ook nog niet echt lukken voor de mannen van Niko Kovac.

De Monegasken staan op een teleurstellende tiende plek. Waar PSV verdedigend problemen heeft, geldt dat ook voor de club uit het prinsendom. In twaalf wedstrijden kregen de Monegasken zestien goals tegen. Kovac wilde vooraf dan ook niet ingaan op de defensieve problemen bij PSV. “Wij hebben onze eigen verdedigende problemen. Ik kijk liever naar de sterktes van de tegenstander."

3. Wie is de favoriet?

Het was voor Monaco-spits Myron Boadu misschien wel de moeilijkste vraag op de persconferentie. Wie is er favoriet donderdag? Na lang nadenken ging de Nederlander toch uit van zijn eigen team. Leandra Lacono, journalist van Nice-Matin, durft ook geen favoriet aan te wijzen. “PSV is een grote club. In Eindhoven waren zij favoriet, nu schat ik het eerder op 50/50."

De bookmakers zijn iets duidelijker in hun oordeel. Voor een overwinning van Monaco krijg je een quotering van 2.05. Mocht PSV winnen levert je het meer geld op. Van tien euro kun je al 34,50 euro maken. Een gelijkspel levert 3,65 keer je inzet op.

Het feit blijft dat PSV zal moeten donderdagavond. Bij winst van Monaco kan het overwintering in de Europa League zo goed als vergeten. Het kan de Monegasken dan in de laatste twee poulewedstrijden niet meer inhalen. Iets wat de trainer van Monaco ook weet. “Elk resultaat behalve verlies is goed voor ons. PSV moet.”