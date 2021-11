Luxe villa op de rand van dorp en stad te koop: 'Complete bar en zwembad'

Wachten op privacy instellingen... Het huis staat in een villawijk in Bavel, vlakbij Breda (foto: Van Liessum Makelaars). Er zit een flinke oprijlaan bij de villa en twee garages (foto: Van Liessum Makelaars). Het huis heeft niet alleen een flinke achtertuin maar ook een voortuin (foto: Van Liessum Makelaars). Volgende Vorige vergroot 1/4 Deze droomvilla in Bavel staat sinds deze week te koop op Funda.

Deze droomvilla in Bavel staat sinds deze week te koop op Funda. Met een zwembad, complete bar en zes luxe badkamers is dit een huis voor de rich and famous. Maar even binnenkijken kan nooit kwaad.

“De villa is een echte gezinswoning want het huis ligt op de rand van het dorp Bavel en de stad Breda”, vertelt makelaar Andrew van Liessum. Verder zijn er diverse basisscholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen in de buurt van de villa aan de Patrijzenlaar. Landgoed Wolfslaar dat omringd is met een bos én het zwembad Wolfslaar liggen op vijf minuten fietsafstand. En je bent met de auto zo op de A27. “Ook de ruimte maakt het een huis voor gezinnen. Er zijn zes badkamers dus voor ieder gezinslid een”, lacht Van Liessum. De toekomstige eigenaar moet wel een flinke portemonnee hebben, want het huis staat voor 2.395.000 euro te koop. Maar dan heb je ook wat. "De huidige eigenaren hebben twee jaar geleden nog alles laten schilderen en de badkamers laten renoveren", vertelt de makelaar. Maar naast de zes badkamers met marmeren muren heeft de villa nog meer luxe te bieden. "Het huis heeft een wauw-factor. De villa is groot maar je hebt niet het gevoel dat je elkaar kwijtraakt", vindt hij.

Zo kun je goede feestjes geven in het ondergrondse gedeelte van het huis. Daar zit namelijk een bar met een complete muziekinstallatie. Wil je even relaxen na een feestje dat er hard aan toeging? Neem dan een duik in het grote zwembad dat zich ook in het souterrain van het huis bevindt. En dat is nog niet alles onder de grond, want er zit ook een wellnessruimte met sauna en stoomcabine.

“In de zomer kun je leven in de tuin”, vertelt de makelaar. “De tuin heeft veel zitgedeeltes. Onder de overkapping staat zowel een lange tafel waar je kan eten met vrienden als een lounge. En ook verder in de tuin zijn mooie zitplekjes.”

Zitplekken heb je ook genoeg in de riante woonkamer die tot in de kleinste accessoires is afgewerkt met een luxe uitstraling. Zo heb je een megatelevisie en nog een grotere hoekbank.

Het eten met vrienden kan worden voorbereid in de L-vormige keuken. “De keuken past echt bij het huis, maar er zijn nog uitbouwmogelijkheden zodat het een echte leefkeuken wordt”, denkt Van Liessum. “Die uitbouwmogelijkheden zijn ook interessant voor mensen die hun ouders in huis willen nemen zodat het echt een familiewoning wordt.”

De villa biedt dus een hoop luxe en daarom gaat het kopen van dit huis niet over één nacht ijs. “Bij zo’n huis moet je niet verwachten dat je 25 bezichtigingen hebt”, vertelt de makelaar. “Gegadigden komen heel serieus en gericht kijken naar een huis als dit.” Toch scoort het huis hoge ogen, want het is een halve dag 1700 keer online bekeken.

