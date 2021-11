Vrachtwagen botst met auto op A27 bij Bavel

Op de A27 bij Bavel is woensdagmiddag rond halfzes een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen en een auto waren betrokken. De bestuurster van de auto zat bekneld en is door de brandweer bevrijd.

Bij het wisselen van rijstrook zou de vrachtwagen de auto hebben geraakt. De auto is daardoor gaan tollen en tegen de vangrail gebotst. De bestuurster raakte bekneld. Brandweerlieden hebben het dak van de auto afgezaagd. Daarna is de vrouw met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de botsing raakte de tank van de vrachtwagen lek. De brandweer kon het lek stoppen. Door de lekkage is er wel diesel op het wegdek terechtgekomen. Ook is het wegdek beschadigd. Wanneer dat wordt gerepareerd is nog niet duidelijk.

De weg richting Oosterhout is dicht. Het verkeer moet omrijden via de A16 richting Rotterdam en daarna de A15 nemen.