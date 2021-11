Basketballers Heroes verliezen van Benfica, coach Braal zegt: 'mijn schuld'

De basketballers van Heroes Den Bosch hebben slechte zakengedaan in de Europa Cup door thuis te verliezen van Benfica. Het werd een thriller die eindigde met een kleine overwinning voor de Portugezen (76-78). Coach Braal noemt de nederlaag zonde en neemt de schuld op zich. “Zo is het nou eenmaal.”

“Ik had vlak voor tijd bij een gelijke stand (76-76) een time-out moeten nemen”, sprak de zelfbewuste coach na afloop, “we kwamen in een rommelsituatie terecht en verloren de bal. Het was mijn fout, ik was niet scherp en was te veel met de wedstrijd bezig.”

Spelverdeler Edon Maxhuni, die vlak voor tijd de bal verloor, had waardering voor zijn schuldbewuste coach, maar was het niet helemaal met hem eens. “Het is niet alleen zijn fout, we zijn een team en deden het in de slotseconden als team niet goed.”

Heroes keek na de rust tegen een achterstand aan van maar liefst 16 punten. Niks lukte en al het zelfvertrouwen, van de ploeg die in Nederland nog ongeslagen is, leek volledig verdwenen. Terwijl bij Benfica alles lukte.