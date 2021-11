Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Auto verwoest in Rucphen, omwonenden denken aan explosief of vuurwerk

Een auto aan de Van Marxhemstraat in Rucphen is woensdagavond laat compleet vernield. De wagen lijkt wel ontploft. Omwonenden hoorden een enorme knal waarna ze een brandende auto zagen. Mogelijk is de knal veroorzaakt door een explosief of zwaar vuurwerk.

Sandra Kagie Geschreven door

Twee andere auto's in de straat raakten ook zwaar beschadigd. De ruiten klapten eruit. De straat lag bezaaid met glassscherven, zo meldde een fotograaf die ter plekke was. De brandweer kwam om de brandende auto te blussen. De wagen werd vervolgens meegenomen voor onderzoek door de politie.

