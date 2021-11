'Aller ogen zijn gericht op Kwatta', serie over Bredase fabriek in de maak

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bredase filmproducent maakt een serie over het wereldberoemde chocolademerk Kwatta

Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw waren in Breda 'aller ogen gericht op Kwatta'. De chocoladerepen van de Kwatta-fabriek waren wereldberoemd. Over de roemruchte Bredase chocoladefabriek is een tv-serie in de maak. De serie is begin volgend jaar te zien bij Omroep Brabant en wordt gemaakt door filmproducent Bas Bakker uit Breda.

Veel mensen uit Breda en omgeving werkten in de fabriek. Het merendeel daarvan was vrouw. Eind jaren zeventig ging het steeds slechter en legde de fabriek het loodje. Soldaatjes sparen

De Kwatta werd in 1893 opgericht door banketbakker De Bondt en Gustaaf van Emden die in Suriname een cacaoplantage had. Hij gaf deze de naam Kwatta naar de apen die in de omgeving van de plantage leefden. De chocoladefabriek aan Middellaan in Breda kreeg grote bekendheid met de verkoop van repen chocolade. Met de reclameslogan 'aller ogen zijn gericht op Kwatta' timmerde de Bredase fabriek flink aan de weg. Kwatta bedacht ook een spaarsysteem. Met de Kwatta-soldaatjes kon men sparen voor servies, blikken trommels of tinnen soldaatjes. Om klanten aan zich te binden maakte Kwatta als een van de eerste bedrijven in commercials gebruik van bekende Nederlanders zoals Ramses Shaffy. Oud-scheidsrechter Frans Derks werkte destijds als bedrijfsleider bij de Bredase fabriek. Kwatta-meisjes

Op het hoogtepunt had het bedrijf zo'n zevenhonderd medewerkers. In de jaren zeventig ging het steeds slechter. Het bedrijf verhuisde naar Etten-Leur en sloot uiteindelijk de deuren. Bij de fabriek werkten veel jonge vrouwen die in de volksmond de Kwatta-meisjes werden genoemd. Een van die jonge vrouwen is Corrie van Gastel (66) uit Breda. Ze heeft mooie herinneringen aan die tijd. “Het was supergezellig. Eén grote meidenbende. Ik ben geboren in de Gampelstraat in Breda. Mijn vriendinnen werkten al bij de Kwatta. Ik kon goed leren, maar werkte liever. Ik heb vanaf mijn 15e tot mijn 21e bij de Kwatta gewerkt. Vanuit huis liepen we elke ochtend rond zeven uur gezamenlijk naar de Middellaan waar de fabriek stond.”

Marketing van de Kwatta. vergroot

In die periode ging het slecht met het bedrijf en werden de Kwatta-meisjes vervangen door goedkopere jongens. Corrie had op haar 21e een dochter gekregen. “Het bedrijf zou verhuizen naar Etten-Leur. Dat zag ik niet zitten. Er kwam een ontslagronde. Daar zat ik niet bij. Toen heb ik zelf maar ontslag genomen.” Oproep

Corrie is een van de Kwatta-meisjes die ook in de tv-serie is te zien. De serie bestaat uit acht afleveringen waarin het reilen en zeilen van het bedrijf wordt belicht. Producent Bas Bakker is nog op zoek naar foto's en filmmateriaal uit die tijd. "Om het verhaal compleet te maken wil ik in contact komen met oud-medewerkers van de Kwatta of hun familie", vertelt Bakker. De producent is ook benieuwd of er ook Kwatta-huwelijken zijn en of iemand nog het kostuum van een Kwatta-meisje heeft? Alle info kan worden gestuurd naar [email protected].

