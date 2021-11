Grijze pieten in Breda, daar is niet iedereen blij mee

Breda viert dit jaar Sinterklaas met grijze pieten. Daarmee wil het Sinterklaas Comité gehoor geven aan de behoefte van alle inwoners van hun stad. Zwarte Pieten worden door sommige Nederlanders als discriminerend ervaren en alleen roetvegen zorgen ervoor dat kinderen de pieten herkennen als hun buurman. Daarom lijkt de grijze piet de perfecte middenweg volgens comité-voorzitter Ronnie Foesenek.

Vorig jaar ging Breda al van start met de grijze pieten maar door corona kon het feestje alleen digitaal gevierd worden. Dit jaar is er weliswaar geen grootse intocht met 25.000 bezoekers maar een doorloopevenement waarvoor 8000 kaartjes in de verkoop zijn. Tijdens dat feest lopen er 125 grijze pieten over een route langs stadspark Valkenburg. Ook in Prinsenbeek en Ulvenhout doen de nieuwe pieten mee.

''We hebben gemerkt dat alleen roetvegen op een niet-geverfde huid gewoon te herkenbaar is voor kinderen’’, zegt Foesenek. ''Met een geschminkt gezicht is iemand gewoon moeilijker te herkennen. We kwamen op het idee voor grijs door een nieuwsbericht uit Duitsland. Daar waren pieten grijs door de as uit de schoorsteen. Wij dachten toen: dat kan hier misschien ook.’’