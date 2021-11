Verkiezingsposter Forum voor Democratie opgeplakt in verkeerde gemeente

Niet de posters uit het verhaal (foto: ANP). vergroot

Een bijzondere verkiezingsaffiche van Forum voor Democratie in Sint Anthonis. Op de posters is namelijk de lijsttrekker van de partij voor de nieuwe gemeente Maashorst te zien. Opmerkelijk, want Sint Anthonis maakt na de herindelingsverkiezingen deel uit van de gemeente Land van Cuijk.

Dtv Nieuws Geschreven door

Een woordvoerder van Forum voor Democratie weet van het probleem af. “De fout ligt niet bij ons. Een reclamebureau heeft de posters opgehangen. Helaas in de verkeerde gemeente. Het is een stomme fout, maar waar mensen werken worden fouten gemaakt”, vertelt de woordvoerder aan Dtv Nieuws.

Forum voor Democratie doet in november zowel mee aan de verkiezingen voor de gemeente Maashorst als Land van Cuijk. Op de vraag wanneer de foutieve affiches verwijderd worden, zegt de politieke partij dat dat donderdag nog gaat gebeuren. De juiste posters voor Land van Cuijk worden dan “zo snel mogelijk opgehangen.”

