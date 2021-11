Dikdik Jill geboren: 'Wisten eerst niet eens of ze gepaard hadden'

In Safaripark Beekse bergen is woensdagnacht een Kriks dikdik geboren. Het vrouwtje heeft de naam Jill gekregen van de verzorgers.

Woensdagnacht is er dus een nieuw vrouwtje geboren in Safaripark Beekse Bergen, de tweede dit jaar in heel Nederland. “In eerste instantie wisten we niet dat ze drachtig was. Haar vader en moeder zijn non-stop bij elkaar. We wisten eerst niet eens of ze gepaard hadden of niet", vertelt verzorgster Yvonne Vogels.

Voorlopig blijft de dikdik nog bij haar ouders. Wat er uiteindelijk met haar gaat gebeuren is nog onduidelijk. “Het zou kunnen dat ze naar een ander deel van ons park verplaatst wordt of helemaal verhuist.”