Sterrenkok Sergio Herman opent luxe frietzaak: 'Hoeft niet altijd poepchic'

Je kent topkok Sergio Herman misschien van zijn tijd bij sterrenrestaurants als Oud Sluis en The Jane. Maar de Zeeuwse chef heeft zich de afgelopen jaren ook toegelegd op… friet. Op het Designer Outlet Roosendaal opende donderdag de tweede Nederlandse vestiging van Hermans Frites Atelier.

"Iedereen houdt toch van friet", lacht Herman. "Komt het op tafel, pak je automatisch wat pijltjes. Zélfs als je op dieet bent. Dat is gewoon magisch." Het klinkt misschien wat gek uit de mond van de man, die normaal de meest exclusieve gerechten in elkaar knutselt.

Toch is het zeker geen primeur. In 2016 stampte hij de eerste filialen van zijn luxe frietzaak uit de grond. In totaal telt de keten vijf vestigingen. Naast een zaak in Den Haag, runt Herman ook Frites Ateliers in Brussel, Gent en Antwerpen.

Dat onze provincie nu ook een atelier krijgt, is niet zo gek. "Als kind kwam ik al regelmatig met mijn vader bij de groothandel in Breda. Toen is het gemoedelijke en bourgondische van Brabant al blijven hangen. Roosendaal was dus een heel logische keuze. Bijna een no brainer."