Zwak PSV komt in Monaco niet verder dan een gelijkspel

PSV heeft tegen AS Monaco doelpuntloos gelijkgespeeld. In een wedstrijd waarin kansen zeer schaars waren kwamen beide ploegen zeer slecht voor de dag. Door het punt blijft PSV steken op een derde plek in de poule.

PSV moest winnen in Monaco wilde het overwintering in de Europa League nog in eigen hand houden. Maar waar een Eindhovense storm werd verwacht bleef het windstil in het Stade Louis II. Dat was niet alleen op het veld zo maar ook op de tribunes die nog niet voor een kwart gevuld waren door fans van AS Monaco. De PSV-fans waren er wel in grote getale. Bijna duizend supporters hadden de reis naar het Prinsendom gemaakt.

In de opstelling van de Eindhovenaren zaten twee grote verrassingen. Phillipp Mwene speelde aan de rechter zijkant. Op het middenveld was er een plek voor Eric Gutiérrez. De Mexicaan had dit seizoen pas 52 minuten gespeeld.

Weer twee blessures

Op de tribunes van het Stade Louis II was het sfeerloos. Op het veld paste het woord inspiratieloos. In de gehele eerste helft was er geen enkel schot op goal aan beide kanten. De enige die een beetje gevaarlijk was aan Eindhovense zijde was Yorbe Vertessen.

Maar het was uitgerekend de Belg die in de eerste helft al gewisseld moest worden met een blessure. In een botsing leek de verdediger geblesseerd te raken aan de ribben. Hij werd vervangen door Bruma. Kort na het begin van de tweede helft kwam daar nog een blessure bij. Carlos Vinícius verliet het veld met een ogenschijnlijke hamstringblessure. Vertessen en Vinícius zijn al de zoveelste spelers die zich voegen aan het lijstje geblesseerden. Opmerkelijk aangezien trainer Roger Schmidt eerder dit seizoen nog veel wisselde vanwege ‘fitheid’.

Zwak, zwakker zwakst

De tweede helft bracht weinig verbetering. Monaco-spits Myron Boadu hield PSV in leven door oog in oog met Joël Drommel te missen. Aan de andere kant was er een afstandschot van Eran Zahavi.

Verder bleef slordigheid troef in Monaco. Het was opvallend hoe zwak beide ploegen voor de dag kwamen. Een bal drie keer in de ploeg houden was al te veel gevraagd. Twee clubs die nog wel de laatste voorronde van de Champions League speelden.

Risicobeperkend

Ondanks dat Roger Schmidt nog vooraf nog had gezegd dat ze vol voor de overwinning gingen was dat niet te zien. Er zat nul opportuniteit in de ploeg en grote kansen werden niet gecreëerd. Tot ergenis van de meegereisde supporters die massaal zongen: 'Roger wakker worden' en Wij willen Maxi (Romero red.) zien'. Maar ook de Argentijnse spits mocht pas twee minuten voor tijd invallen.

Gescoord werd er ook niet meer waardoor PSV 'maar' een punt overhield. Goed nieuws kwam er wel uit Spanje waar concurrent Real Sociedad punten verspeelde tegen laagvlieger Sturm Graz. Hierdoor heeft PSV door het gelijkspel in Monaco alles in eigen hand. Twee keer winnen en PSV overwintert in de Europa League. De eerstvolgende horde: Sturm Graz-thuis.