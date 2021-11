Drukke tijden breken aan voor hulpsint Eus: 'Het is een gekkenhuis'

Foto: Eus Hauser vergroot

Het zijn drukke tijden voor Eus Hauser uit Sprang-Capelle. De agenda van de 'hulpsint' was dit jaar halverwege de zomer al gevuld met afspraken voor de sinterklaastijd. "Vorig jaar heb ik vanwege de coronamaatregelen alles moeten annuleren. Dit jaar is het een gekkenhuis", vertelt Eus in het radioprogramma Afslag Zuid bij Omroep Brabant.

Enkele weken voordat het sinterklaasfeest gaat beginnen zit de agenda van Hauser al tjokvol. "In januari kreeg ik al een aantal ouders die voor de zekerheid al wilden boeken. Daarna is het een tijdje stil geweest. In juni en juli begon het weer aan te trekken. Ik kreeg de eerste boekingen toen ik mijn zwembroek aan het zwembad lag. Voor de huisbezoeken ben ik dit jaar volgeboekt." Teleurstelling

Volgens de hulpsint uit Sprang-Capelle zijn de vroege boekingen het gevolg van de teleurstelling van vorig jaar. "Op het laatste moment werd het sinterklaasfeest afgeblazen. Kinderen teleurgesteld, ouders teleurgesteld. Ouders willen dat niet opnieuw meemaken en hebben daarom al vroeg wat vastgelegd." De meeste hulpsinten zijn volgens Eus volgeboekt. "Misschien is er hier en daar nog een mogelijkheid, maar het zal moeilijk worden om nog iets te vinden." Volgens Hauser kan niet iedereen zomaar een mijter opzetten en als hulpsint door het leven gaan. "Het is een vak. Ik speel vanaf mijn dertiende jaar voor Zwarte Piet. Op mijn 45ste jaar ben ik 'gepromoveerd' tot hulpsint. Ik doe er alles aan om er perfect uit te zien. Mijn baard heeft 1500 euro gekost. Die komt niet uit een speelgoedwinkel. Ik doe er alles aan om de fantasie van kinderen intact te houden."

