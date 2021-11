Dode na botsing tussen twee auto's in Rosmalen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dodelijk ongeluk in Rosmalen

Op de Vliertwijksestraat in Rosmalen is donderdagavond een 56-jarige vrouw uit Berghem overleden na een ongeluk. Twee auto's botsten op elkaar. Dat laat de politie weten. De bestuurder van de andere auto is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ista van Galen Geschreven door

De brandweer, meerdere voertuigen van de ambulance en het Mobiel Medisch Team (traumateam) kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is volgens de woordvoerder van de politie nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Afrit A59 dicht

De botsing gebeurde om iets voor zes uur op kruising van Vliertwijksestraat met de afrit van de A59 vanaf Den Bosch richting Oss. De afrit en oprit Kruisstraat zijn dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

