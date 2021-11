Trouwring met daarin de naam 'Jolanda' gevonden in Tilburg

De in Tilburg gevonden trouwring met daarin de naam 'Jolanda' (foto: politie Basisteam Leijdal). vergroot

Digitaal wijkagent Dion van het politieteam Leijdal in Tilburg wil een gevonden trouwring graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. De ring met daarin de naam Jolanda gegraveerd, werd onlangs gevonden op de Zwartvenseweg in Tilburg, in de buurt van de spoorwegovergang.

Naast de naam Jolanda staat er een trouwdatum in de ring, maar die houdt Dion nog even geheim. Ben jij je trouwring kwijt of weet jij van wie de ring is? Neem dan contact op met Dion zodat hij de ring kan teruggeven aan de eigenaar of eigenaresse of zijn of haar familie.

