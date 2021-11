Blessuregolf bij PSV: druk schema, pech of toch de speelstijl?

Cody Gakpo zit met een blessure op het veld (Foto: ANP) vergroot

Zelfs Roger Schmidt maakt zich zorgen over de vele blessures bij PSV. De normaal niet gek te krijgen hoofdtrainer van PSV zag donderdag in de wedstrijd tegen AS Monaco weer twee spelers uitvallen. Gevraagd naar een verklaring noemt de Duitser het een logisch gevolg van het drukke schema en brute pech.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Nog niet zo lang geleden ging het bij PSV over de wissels van trainer Roger Schmidt. In het competitieduel tegen Feyenoord wisselde hij vroegtijdig Cody Gakpo en Mario Götze en liet hij Noni Madueke op de bank beginnen. Zijn verklaring? Het in bescherming nemen van deze spelers. Hij was bang dat ze anders tegen een blessure aanliepen. Zo’n anderhalve maand later zijn uitgerekend de drie bovenstaande spelers afwezig bij PSV. Götze heeft een verkoudheid. Dat kan iedereen overkomen. Maar Gakpo en Madueke hebben te maken met zwaardere blessures. Dat wilde Schmidt juist voorkomen met zijn wisselbeleid.

"Als je veel wedstrijden speelt dan kunnen spelers ook geblesseerd raken."

Het zet vraagtekens bij het beleid van de trainer. Die verschuilt zich achter het drukke programma van de Eindhovenaren. “Als je veel wedstrijden speelt dan kunnen spelers ook geblesseerd raken, dat is onderdeel van voetbal. Natuurlijk maak ik mij daar zorgen over. We hadden donderdag maar zestien spelers, waarvan niet eens iedereen fit was.” Het gebrek aan wisselspelers is ook een gevolg van het feit dat Schmidt graag werkt met een vaste kern en spelers van Jong PSV die niet of nauwelijks laat meedoen met het eerste elftal. Kanttekening daarbij is dat ook in het beloftenelftal aardig wat blessures zijn. Maar bovenal is het opmerkelijk dat uitgerekend PSV, dat in het begin van het seizoen zoveel rouleerde, nu kampt met een blessuregolf. Terwijl andere ploegen die ook Europees spelen hier veel minder last van hebben. Kijk bijvoorbeeld naar Ajax, Feyenoord en AZ. Daar zijn weinig problemen.

"Ik denk niet dat we deze spelwijze moeten aanpassen."

Phillipp Mwene kwam na afloop nog met een verklaring over de pijntjes in de selectie. Volgens hem speelt het spelsysteem van de Eindhovenaren ook een rol. “Het systeem dat wij spelen kost veel energie. We zetten hoog druk. Nee, ik denk niet dat we deze spelwijze moeten aanpassen, we zijn er erg succesvol mee.” Zowel de trainer als de Oostenrijkse rechtsback denken dat de blessures ook te maken hebben met pech. En in sommige gevallen is dat ook zo. Zo raakte Yorbe Vertessen donderdag geblesseerd aan zijn ribben na een botsing met een speler van AS Monaco. Dit gebeurde ook al in de wedstrijd tegen FC Twente. Dat kan nu eenmaal gebeuren. Al met al is de ziekenboeg van PSV flink gevuld. Basisspelers Noni Madueke (spierblessure) en Cody Gakpo (enkelblessure) liggen er een tijdje uit. Davy Pröpper kwakkelt het hele seizoen al met blessures. Hij heeft nu een enkelblessure. En Ryan Thomas staat aan de kant met een knieblessure. Carlos Vinícius viel ook uit tegen Monaco. Hij had last van kramp en zal normaal gesproken zondag beschikbaar zijn tegen Fortuna Sittard. Vertesssen is nog een vraagteken. Het wordt hoe dan ook weer puzzelen voor Schmidt zondag. De vraag rijst waar al die blessures vandaan komen. Dat zal niet alleen maar met pech te maken hebben.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.