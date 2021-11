Jeroen is weginspecteur: 'Vanochtend moest ik zelfs nog wegduiken'

Jeroen van de Ven van Rijkswaterstaat vergroot

Bij wegwerkzaamheden langs auto- en snelwegen zijn nog nooit zoveel ongelukken gebeurd als dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Jeroen van de Ven is weginspecteur bij Rijkswaterstaat in Brabant en hoort de verhalen van collega's over dit onderwerp van dichtbij. "Je weet nooit hoe een werkdag er bij ons uitziet", zegt hij.

Marvin Hop Geschreven door

Rijkswaterstaat registreerde dit jaar al 31 incidenten waarbij een automobilist op een pijlwagen of een botsabsorber - een voertuig dat wordt gebruikt om botsingen op te vangen - botste. Daarnaast zijn er nog eens tien auto's van weginspecteurs total loss gereden. In augustus botste een motor nog op een pijlwagen in Tilburg.

"Het scheelde maar een haar, m'n hartslag ging wel even flink tekeer."

Jeroen kent deze verhalen maar al te goed. Zo moest hij vanochtend zelfs de berm induiken, omdat het maar een haartje scheelde voordat zijn auto geraakt werd. "Ik stond bij Eindhoven Airport om te helpen bij een ongeluk. Ik wilde uitstappen en ik zag een auto aankomen." Jeroen sprong uit zijn auto naar de berm en kon zo nog wegkomen. "Het scheelde maar een haar, m'n hartslag ging wel even flink tekeer." Volgens Jeroen gebeurt het nog te vaak dat het bijna misgaat en dat zorgt voor woede en onbegrip. "Mensen denken: ik moet hier af en realiseren zich niet wat er nog meer gebeurd op de weg. Of ze hebben een navigatie aanstaan waar ze niet van afwijken en dan ook onder een rood kruis doorgaan." Rijkswaterstaat heeft vanwege corona een aantal verkeersprojecten naar voren gehaald in de agenda, waardoor er dit jaar veel aan de weg wordt gewerkt. Bij die werkzaamheden worden ook vaker bots- en pijlwagens ingezet. Landelijk zijn er al 31 ongelukken gebeurd. Voorgaande jaren lag dit aantal tussen de 20 en 25.

"Mijn vriendin zegt elke dag: let op, kom veilig thuis."

"Veiligheid is het woord wat we ongeveer het meest gebruiken op het werk", aldus de weginspecteur. Zo wordt er regelmatig gesproken over hoe veilig te handelen in het verkeer. "Mijn vriendin zegt elke dag: let op, kom veilig thuis. Waarop ik zeg: Ik kijk wel uit, maar ik ben niet alleen. Alle medeweggebruikers moeten opletten." Voordat een automobilist in botsing komt met een pijlwagen zijn er al verschillende signalen geweest. Zo is er eerst een snelheidsverlaging, dan een rood kruis. Bij werkzaamheden of ongelukken die langer duren, liggen er zogenoemde andreaskruisen op de weg, een soort drempels. Jeroen heeft duidelijke adviezen voor automobilisten: "Als je auto rijdt, blijf bij het autorijden en ga niet andere dingen doen. Vertrek op tijd van huis en vanaf je werk en blijf nadenken."

