Ossenaar Danjuma Groeneveld wel bij Oranje, PSV'er Gakpo niet

Arnaut Danjuma Groeneveld uit Oss is door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje. De 24-jarige vleugelspits van de Spaanse club Villarreal werd in de vorige interlandperiode bij de groep gehaald als vervanger van de geblesseerd afgehaakte Cody Gakpo.

Omdat Gakpo nu weer geblesseerd is, is de PSV’er niet opgeroepen voor Oranje dat speelt tegen Montenegro en Noorwegen. PSV-keeper Joel Drommel zit wel bij de selectie.

Danjuma Groeneveld is bezig aan een sterk debuutjaar bij Villarreal. Hij maakte in de Spaanse competitie vijf doelpunten en scoorde ook twee keer in de Champions League, onder meer deze week in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Young Boys (2-0).

Van Gaal haalde Danjuma Groeneveld vorige maand bij de groep nadat Gakpo tegen Letland een hersenschudding had opgelopen. De linksbuiten speelde als invaller tegen Gibraltar zijn derde interland en luisterde die op met een doelpunt (6-0).

Het Nederlands elftal speelt volgende week zaterdag in Podgorica tegen Montenegro. Drie dagen later sluit de ploeg van Van Gaal de WK-kwalificatie af met een thuiswedstrijd tegen Noorwegen.