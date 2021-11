Vrouw (82) beroofd van duizend euro door 'bankmedewerkers'

Een vrouw van 82 jaar uit Loon op Zand is donderdag het slachtoffer geworden van een duo dat zich voordeed als medewerkers van haar bank. Het tweetal beroofde het hoogbejaarde slachtoffer van duizend euro. Dit meldt de politie vrijdag.

Het slachtoffer kreeg donderdag een telefoontje van een vrouw die zich voorstelde als medewerker van haar bank. De oplichter vertelde haar dat iemand geprobeerd had geld van haar rekening te stelen, maar dat dat gelukkig niet was gelukt. Wel moest het slachtoffer wat aanpassingen op haar computer doen.

Toen de hoogbejaarde vrouw zei dat ze dat niet zelf kon, gaf de zogenaamde bankmedewerker aan dat ze wel iemand langs zou sturen om haar te helpen.

Even later stond er inderdaad een man bij de vrouw aan de deur die zijn ‘hulp’ aanbood. De hoogbejaarde vrouw gaf hem toegang tot haar computer. Ook gaf ze haar bankpasjes af aan de man. Even later haalde hij daarmee het geld van haar rekening.

Om dit soort oplichting door zogenaamde bankmedewerkers te voorkomen, heeft de politie een aantal tips:

Laat een ‘bankmedewerker’ nooit uw geld overmaken naar een andere rekening. Doe dit ook niet zelf als de nepbankmedewerker dat aan u vraagt. Uw bank zal u namelijk nooit vragen om uw geld naar een andere rekening over te maken.

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Dan kunt u de bank terugbellen en vragen of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen. U kunt ook altijd uw bankkantoor bezoeken en uw ervaring delen.

Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.