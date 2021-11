Antons puppy werd doodgebeten: 'De eigenaar liep gewoon weg'

Pas sinds kort liep puppy Bayke van zes maanden mee met Anton Hoogendijk en zijn andere hond door het Liesbos bij Breda. Omdat hij bang was dat Bayke een keer achtervolgd zou worden door een grotere hond, liet hij haar niet loslopen. Maar desondanks ging het donderdagmiddag mis en overleed ze na een aanval van een andere hond.

Anton liep de bocht om, een pad in toen hij een man met een andere hond zag. Zodra de hond puppy Bayke zag, rende hij erop af en viel het diertje aan. "Het ging in een flits", vertelt Anton. "Ik pakte haar op aan de riem en aan het tuigje op."

Toch voorkwam hij daarmee niet dat de hond nog eens aanviel.

Terwijl hij Bayke in zijn handen had, beet de grote hond haar nog een keer. Daarna piepte het hondje, maar Anton had toen nog niet in de gaten hoe zwaargewond het diertje was.

De eigenaar van de hond, die Anton omschrijft als een pittbull-achtige, haalde de hond naar zich toe en liep weg. "Ik riep nog naar hem maar zonder blikken of blozen liep hij weg. Ik stond daar met twee honden dus ik kon niet zomaar achter hem aan. De man heeft niets gezegd."

In de eerste instantie liep Bayke nog rustig mee. Maar al snel ging ze aan het lijntje hangen. "Ze ging zitten, waarna ik haar heb opgepakt. Ze lag slap in mijn armen. Ik heb mijn vrouw gebeld en die is met haar naar de dierenarts gegaan. Daar is ze overleden."

Begraven

Anton en zijn vrouw hebben Bayke mee naar huis genomen om daar te begraven. "Iedere hond die bij ons heeft gewoond, heeft zijn eigen plekje."

Anton hoopt dat de eigenaar van de hond zich meldt. "Ik wil er graag achter komen wie het is." Hij wil dat er maatregelen genomen worden zodat de hond dit niet nog een keer kan doen. "Deze honden horen niet buiten te komen. En daar komt nog bij dat we het hondje voor best veel geld hebben gekocht."