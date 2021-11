Belangrijke conifeer plotseling weggezaagd bij kindergraf: 'Heel pijnlijk'

Edo schrok flink toen hij zag dat de conifeer bij het graf van zijn broertje was omgezaagd (foto: Edo Cornelissen). vergroot

Het was flink schrikken voor Edo Cornelissen (50) toen hij met zijn moeder (84) aankwam bij het graf van zijn broertje. De conifeer die zijn ouders hier 45 jaar geleden hadden geplant, tegelijkertijd met het begraven van hun 2-jarige zoontje, was plotseling tot de wortel weggezaagd. "Dit doet ons zoveel pijn. En we weten niet eens waarom."

Ista van Galen Geschreven door

Toen Edo zo'n 5 jaar oud was, overleed zijn broertje Andor op 2-jarige leeftijd. Het kindje werd begraven bij de Algemene Begraafplaats in Roosendaal. Zijn ouders plantten ook een conifeer, binnen hun grafgedeelte. "Er heerste toen vandalisme op de begraafplaats, dus dit deden ze ter bescherming van het grafje. Als ouders doen je alles om je kindje te beschermen", vertelt Edo.

"Niemand mag aan het grafje komen."

Die conifeer is door de jaren heen flink gegroeid, en daarmee de emotionele waarde die deze voor de familie heeft ook. "De conifeer viel er heel mooi overheen, dus het kindje werd goed beschermd. Voor mij voelt het een beetje alsof de wortels van die conifeer zijn stoffelijke resten in zich hebben opgenomen. Dat kindje zit in die boom." Of zat, want toen de familie deze week weer langsging bij het graf van Andor was de conifeer verdwenen. "Je komt langs met het idee om het daar weer even netjes te maken. Maar tot je stomme verbazing zie je opeens die conifeer niet staan." Edo wordt emotioneel als hij er over vertelt. "De boom was tot de wortel afgezaagd. Voor mijn moeder is het verschrikkelijk. Het voelt voor haar nu alsof het graf onveilig is. Dat doet zoveel pijn. Niemand mag aan het grafje komen."

De conifeer in 2015 (foto: Edo Cornelissen). vergroot

De gemeente Roosendaal is eigenaar van deze begraafplaats. Volgens Edo is het dan ook de gemeente die de conifeer heeft weggehaald. "Ik heb de gemeente gebeld, maar ik kreeg geen duidelijk antwoord over waarom dit is gebeurd. Ze zeiden iets over dat de coniferen een last zouden zijn voor de omgeving, maar dat kan ik me niet voorstellen. En dat in de statuten van de begraafplaats 45 jaar geleden zou hebben gestaan dat mensen geen coniferen mochten plaatsen."

"Je zou toch denken dat de gemeente wel iets laat weten."

Opmerkelijk is dat er volgens Edo veel meer mensen zijn die toentertijd een conifeer hebben geplant op de begraafplaats, maar dat alleen die van zijn familie is weggezaagd. "Je zou toch denken dat de gemeente het wel laat weten als ze iets met het graf gaat doen." De conifeer krijgt hij niet meer terug, maar Edo laat het er niet bij zitten. Hij heeft al gesproken met de politie en probeert zelfs de Rijdende Rechter in te schakelen.

Edo's moeder bij het graf van Andor, toen nog beschut door de conifeer (foto: Edo Cornelissen) vergroot

Ando overleed op tweejarige leeftijd (foto: Edo Cornelissen). vergroot

