Giel testte op zijn gouden huwelijk positief maar het werd toch feest

Het feest in de tuin van Giel en Henriette (video: Marian Rovers).

Precies op de dag dat je je 50 jarig huwelijk wil vieren positief testen op corona, dat is wel heel zuur. Giel Wiegman overkwam het. Zijn familie liet het er niet bij zitten en regelde in een halve dag een feest op ruime afstand in de tuin. Giel en Henriette vierden het feest in de deuropening.

Fieke Nobel Geschreven door

"Ik zat hier lekker op mijn gemak", zegt Giel tegen Omroep Brabant. Hij komt als we bellen net van buiten, waar het feest zich afspeelde. "Op een gegeven moment zag ik van die sterretjes die ze in hun handen hadden. Ik dacht, 'ik zal eens even kijken'. En toen stonden ze allemaal op de plaats!" Positieve test

Zo'n feest hadden Giel en Henriette niet meer verwacht. Maar na de positieve test van Giel ging de familie aan het werk. Dat hun zoon zanger is helpt daarbij wel. "Hij is ook nog wel goed in organiseren", zegt Giel. Hun zoon Rens Wiegman treedt vaker op als Zanger Rens en had een muziekinstallatie mee en heeft een aantal liedjes gezongen. Zo werd het toch nog een klein verrassingsfeestje. De klachten van Giel vallen mee. "Wat verkoudheid. Gelukkig zijn we twee keer gevaccineerd."

