Tieners vast voor overval, man en vriendin bedreigd met steekwapens

De politie kon na de overval in Eindhoven al snel drie verdachten aanhouden.

Drie jongens van 14, 15 en 17 jaar oud zijn vrijdagnacht aangehouden in verband met een overval die vrijdagavond rond kwart voor twaalf plaatsvond aan de Peter van Anrooylaan in Eindhoven. Een man en zijn vriendin werden in hun eigen huis door het drietal verrast en werden bedreigd met steekwapens.

Kort voor middernacht werd bij het huis aan de Peter van Anrooylaan aangebeld. Toen de man de deur opendeed, zag hij drie jongens voor zijn deur. Die duwen hem het huis in. Nadat ze een geldbedrag en wat juwelen hadden buitgemaakt, vluchtten de overvallers het huis weer uit. Taxi

Nadat de slachtoffers de politie hadden gebeld, startten agenten meteen een zoektocht rond het huis. Op de Blaarthemseweg zagen agenten drie jongens die aan het doorgegeven signalement voldeden. Zij wilden net in een taxi stappen. Het drietal werd aangehouden en bij hun fouillering kwam een deel van de buit tevoorschijn. De drie verdachten zijn naar een politiebureau gebracht en vastgezet voor verder onderzoek.

De bewoners van het huis in Eindhoven waar de gewapende overval plaatsvond, raakten niet gewond.

