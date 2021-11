Tilburgers over het nieuwe stadhuis: 'Was een lelijke plek, nu de mooiste'

1/5 Tilburgers over nieuw stadhuis 'Dit was een lelijke plek, nu de mooiste'

Het kostte klauwen met geld en duurde ruim drie jaar. Maar nu de verbouwing van het Tilburgse stadhuis helemaal klaar is, zijn alle Tilburgers welkom om een kijkje te komen nemen. En dat zorgt zaterdag voor enthousiaste reacties en mooie herinneringen.

Rien en Ton van den Braak trouwden eenenvijftig jaar geleden in het Tilburgse stadhuis. Rien werkte er ook zijn halve leven. Ze konden niet wachten om te komen kijken, nu het helemaal verbouwd is. Ton vertelt terwijl ze in de nieuwe raadzaal rondkijkt: "Ik ben heel benieuwd hoe het geworden is. Ik vind het hartstikke mooi." Rien vult aan: "Ik vind het mooier dan vroeger. Het is nu heel modern en dat hoort bij een moderne stad."

Oude meuk

De verbouwing van het stadhuis kostte 75 miljoen euro. Een enorm bedrag, maar de meeste bezoekers vinden het dat wel waard. Ton: "Als zesde stad van het land moet je niet blijven hangen in oude meuk. Dat mag wel wat kosten."

Stadsgenoot Frans Lemmens is het daarmee eens. "Ik vind dit het geld echt waard. Veertig jaar geleden ben ik hier komen wonen. Toen vond ik dit een van de lelijkste plekken van de stad. Nu vind ik het een van de mooiste. Ik heb tijdens de verbouwing van het stadhuis zelfs een van de oude zwarte stenen uit de gevel meegenomen en die in mijn oprit gemetseld als herinnering."

Jochem Adriaanse woont in de Reeshof. "Ik was toevallig in de stad en wil graag even kijken, nu het open is. Ik vind het erg mooi gerenoveerd. Vooral dat het oude paleis er nog staat en helemaal geïntegreerd is in het nieuwe stadhuis. Mooi hoe dat samenkomt. Hier mag je wel trots op zijn als Tilburger."

Hier kan New York niet tegenop

De meeste Tilburgers vinden de verbouwing dus wel geslaagd. Ze moeten ook lachen om de namen van de vergaderruimtes. Die zijn vernoemd naar Tilburgs trots, zoals de hooggaatie, het reuzenrad van de Tilburgse kermis, of het kroepoekdak van het station.

Het letterlijk en figuurlijk hoogtepunt is voor de meeste Tilburgers het uitzicht over de stad vanaf de negende etage van het stadhuis. Manon de Kok bewondert glunderend het uitzicht. "Het is prachtig. Hier kan New York niet tegenop!"