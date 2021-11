PSV met Götze, Vertessen en jeugdspelers naar Sittard: 'Serieuze opties'

De schade voor PSV na het Europa League duel tegen Monaco valt mee. Yorbe Vertessen is tijdig hersteld van een ribblessure en ook Mario Götze keert terug in de selectie. Het zijn fijne opstekers voor PSV-trainer Roger Schmidt die beseft dat de Eindhovenaren moeten vechten voor elke drie punten.

Verder was er ook goed nieuws over Yorbe Vertessen, de Belgische smaakmaker viel uit in Monaco met een blessure aan de rib. Ook Vertessen stond zaterdagmiddag ‘gewoon’ weer op het trainingsveld en zou morgen kunnen spelen tegen Fortuna.

Trainer Roger Schmidt kan tegen Fortuna Sittard hoogstwaarschijnlijk weer een beroep doen op Mario Götze. De Duitse middenvelder had last van griep maar stond zaterdagmiddag weer op het trainingsveld. Afhankelijk van hoe hij zich voelt na deze sessie reist hij zondag mee af naar Sittard. Toch lijkt de kans groot dat hij nog op de bank begint.

Jeugdspelers

Desondanks zijn er nog genoeg afwezigen bij PSV. Onder andere Davy Pröpper, Ryan Thomas, Noni Madueke en Cody Gakpo zijn er nog steeds niet bij. Het zorgt ervoor dat twee jeugdspelers morgen bij de selectie zitten.

Ismael Saibari en Johan Bakayoko sluiten aan bij het eerste elftal. Volgens Schmidt gaan zij niet mee om een bepaald gevoel te krijgen. “Deze twee spelers doen het erg goed bij Jong PSV en speelde vrijdag maar 45 minuten zodat ze morgen meekunnen naar Sittard. Zij zijn voor morgen gewoon serieuze opties. Ze zouden morgen minuten kunnen maken.”

Moeilijke periode

Vooruitkijkend naar de wedstrijd van zondagmiddag tegen Fortuna Sittard gaf de Duitse oefenmeester aan dat de voorbereiding niet optimaal is maar dit heeft te accepteren. “De zaterdagtraining staat grotendeels nog in het teken van herstellen. Je kunt ongeveer de helft van de training besteden aan de intensiteit die nodig is voor een wedstrijd.”

Toch weet Schmidt als geen ander dat morgen drie punten gevraagd worden. “We zullen morgen weer heel hard moeten werken voor de drie punten. We zitten niet in een periode waarin we makkelijke overwinningen pakken.

Oppassen voor Seuntjens

Ingaand op de tegenstander viel al vrij snel de naam Mats Seuntjens bij de Duitser. Hij was onder de indruk van de Bredase aanvaller die bij haast elk doelpunt betrokken is. “De wapens van Fortuna Sittard liggen voorin. Met in het bijzonder Seuntjens. Ik ben onder de indruk van hem. Het gaat niet makkelijk worden, zeker gezien het feit dat we uit spelen. We zullen slim moeten spelen en de drie punten moeten pakken, want die hebben we nodig.”