Willem II zakt ver door de ondergrens en verliest thuis van Sparta

Nadat Willem II de hele oktobermaand geen wedstrijd wist te winnen, wilde het november in de thuiswedstrijd tegen Sparta goed beginnen. Van de goede bedoelingen die vooraf duidelijk waren was op het veld niets te zien. Willem II speelde slecht, heel slecht. En daar maakten de bezoekers dankbaar gebruik van: 0-3.

Een mindere wedstrijd spelen kan iedereen overkomen. Bij Willem II had zaterdag echter iedereen een mindere dag. Of beter gezegd: een slechte dag.

Waar de supporters de hele wedstrijd zingend nog wel te horen waren, volgde er bij het affluiten van de eerste helft een fluitconcert. Dat was bij het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Joeu Kooij niet anders. De onvrede was groot, want wat Willem II liet zien was echt ondermaats. De ploeg van trainer Fred Grim zakte - vooral in de eerste helft - hard door de ondergrens heen.

Het leek of de Willem II-spelers de bal vaker bij de tegenstander in de voeten schoven dan dat ze een medespeler wisten te bereiken. Simpele ballen breed waren te zacht of juist te hard. Hoge ballen richting de voorhoede vlogen soms over de zij- of achterlijn. Maar ook zonder bal ging er veel mis. Bij iedere ingooi voor de Tilburgse ploeg stonden de tien zonder bal stil, beweging zonder bal was er niet. Bij sommige spelers leek het te ontbreken aan het nodige zelfvertrouwen,

Fouten afstraffen

Het was niet dat Sparta groots speelde. De ploeg van trainer Henk Fräser maakte twee keer gebruik van zwak verdedigen bij een hoekschop, meer was niet nodig om drie punten op te halen in Tilburg. Na ruim een kwartier spelen werd een afgeslagen corner nog een keer voorgegeven. Timon Wellenreuther kwam uit zijn doel, maar was te laat. Net voor hij de bal weg wilde stompen, zette Bart Vriends zijn hoofd tegen de bal en liet hij het net bollen: 0-1.

Zo'n tien minuten later was het weer Vriends die wist te scoren. Ulrik Jenssen maakte het de Sparta-verdediger totaal niet moeilijk bij een hoekschop. Wellenreuther was vervolgens kansloos: 0-2.

Sparta liet de bal in de tweede helft vooral aan de thuisploeg. In gevaar kwamen de bezoekers niet. Het was juist Sparta dat nog een keer wist te scoren. Met nog een klein kwartier op de klok kopte Emanuel Emegha de 0-3 binnen.

Zakken op ranglijst

Voor de wedstrijd stond Willem II nog knap zesde, ondanks de slechte reeks in oktober. Door de nederlaag tegen Sparta, dat het duel begon als nummer zeventien van Nederland, zakt het nu weg op de ranglijst. De Tricolores staan door een minder doelsaldo dan FC Twente en NEC nu op plek acht, terwijl meerdere clubs Willem II dit weekend nog voorbij kunnen gaan.

Grim heeft met de rest van de technische staf nu twee weken om weer wat lijn in het spel te krijgen en het vertrouwen terug te laten komen bij Willem II. Door een interlandperiode is de volgende wedstrijd pas op zondag 21 november, uit bij sc Heerenveen.