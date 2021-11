Fietser klemgereden en in elkaar geschopt en geslagen

Een fietser is zaterdagavond in Tilburg klemgereden door een automobilist en vervolgens zwaar mishandeld. Dat gebeurde kort voor elf uur in de Renkumlaan. Het slachtoffer werd uit het niets neergeslagen. Liggend op de grond werd hij nog geschopt en geslagen tegen het hoofd.

De fietser reed zaterdagavond van de Renkumlaan in de richting van de Spaarnwoudelaan in de Reeshof in Tilburg. Net voor de kruising werd hij door een zwarte VW Polo gedwongen om te stoppen. Een van de drie inzittenden stapte uit en sloeg uit het niets de fietser neer.

Schoppen tegen hoofd

Op de grond werd hij onder meer nog geschopt tegen het hoofd. Volgens de politie was het maar goed dat de man een helm droeg, anders waren de verwondingen erger geweest.

Door de mishandeling mist de fietser een voortand en heeft een pijn in zijn gezicht. De aanleiding van de mishandeling is niet bekend. De fietser kende de inzittenden van de auto niet.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling. De drie verdachten reden in een zwarte VW Polo waarvan de verlichting van de kentekenplaat stuk was. De man die de fietser neersloeg droeg een okergele jas of trui.