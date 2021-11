Stan Pijnenburg rijgt zwemsuccessen aaneen: 'Hier had ik voor getekend'

Stan Pijnenburg met zijn bronzen medaille op de 200 meter vrij (Foto: ANP) vergroot

Zwemmer Stan Pijnenburg uit Haaren rijgt deze week de zwemsuccessen aaneen bij het EK kortebaan in Kazan (Rusland). Hij sleepte al een gouden en bronzen medaille binnen bij de estafettenummers en een bronzen medaille op de 200 meter vrij. En passant verbeterde hij nog Nederlandse en persoonlijke records. Als toetje staat er zondagmiddag nog een finale op de 100 meter vrij op het programma.

"Hier had ik vooraf voor getekend", zegt de zwemmer in het radioprogramma Zuidtribune bij Omroep Brabant. "Het gaat zoveel beter dan verwacht. Ik zwem van het ene hoogtepunt naar het andere." Voor Pijnenburg begon de succesweek op dinsdag met een gouden medaille op de estafette 4 x 50 meter vrij. "Samen met Rusland en Italië waren we favoriet. We waren zo goed met z'n allen en hebben in een Nederlands record maar meteen een gouden medaille opgehaald." Een dag later hing er een bronzen medaille om zijn nek bij de estafette wisselslag. "Die was heel erg onverwacht."

"Ik zwem van het ene naar het andere hoogtepunt."

Het eerste persoonlijke succes vierde Pijnenburg zaterdag op de 200 meter vrije slag. In een persoonlijk record van 1.42,51 zwom hij naar een bronzen medaille. "Het is onwerkelijk. Ik had niet verwacht dat ik op deze afstand een medaille zou winnen. Ik was van tevoren niet nerveus. Ik heb afgelopen periode in de International Swimming League tegen de beste zwemmers van de wereld gezwommen."

"Vroeger moest ik na afloop anderen feliciteren en nu word ik gefeliciteerd"

Pijnenburg was vol zelfvertrouwen voor de finale. "Ik kon het bij de grote jongens, dan kan ik het nu ook. Met die gedachte ben ik begonnen aan de finale. Ik zwom in baan 1 en dan heb je maar één zwemmer naast je liggen. Ik ben meer van de 100 meter vrij. Ik moest daarom knijterhard vertrekken om in mijn ritme te komen. Ik heb nog niet de inhoud die de andere jongens hebben. Op het eind kwamen nog twee jongens voorbij. Maar ik ben supertrots." Zondagmiddag om kwart voor zes gaat de finale 100 meter vrij van start. "In de halve finale heb ik mijn persoonlijk record verbeterd. Ik ga als vijfde snelste de finale in. Er is nog wel een gat met de top drie. Ik ga er vol tegenaan en dan zie ik wel waar ik eindig. Ik heb zo'n lekkere week. Of ik nu bij de grote jongens hoor? Ik denk van wel. Vroeger moest ik na afloop anderen feliciteren en nu word ik gefeliciteerd."



App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.