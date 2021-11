RKC geeft vroege voorsprong in slotfase weg tegen FC Groningen

RKC leek lange tijd op weg naar een driepunter op bezoek bij FC Groningen. De ploeg uit Waalwijk kwam al snel op voorsprong en een gelijkmaker hing ondanks veel meer balbezit voor de thuisploeg niet in de lucht. Toch viel de 1-1, vijf minuten voor tijd.

Binnen een kwartier kwam RKC op voorsprong in de Euroborg. Jens Odgaard legde de bal met een prima steekpass achter de verdediging van FC Groningen. Michiel Kramer reageerde er met een goede loopactie goed op. In eerste instantie leek hij meteen het doel onder vuur te willen nemen. Het was een schijnbeweging. De spits koos voor een kleine aanraking, waardoor de bal nog beter lag voor een schot op doel. De inzet van Kramer ging langs Groningen-goalie Peter Leeuwenburgh in het doel: 0-1.

Na die openingstreffer liet RKC de bal aan Groningen, dat er in de eerste helft weinig gevaarlijks mee wist te doen. Na rust was dat een ander verhaal. De ploeg van trainer Danny Buijs kwam met een andere beleving uit de kleedkamer. Binnen een paar minuten moest Etienne Vaessen reddend optreden.

Dat deed de RKC-goalie fraai. Eerst met een mooie duik op een schot van Tomas Suslov dat richting de kruising vloog. Niet veel later op een kopbal van Michael de Leeuw, die de bal met een stuit richting het RKC-doel werkte. Na die felle start zakte Groningen qua felheid en niveau weer wat weg. De Waalwijkers vonden het wel prima. Halverwege de tweede helft stond de teller op nul schoten en slechts 26 procent balbezit, maar met de 0-1 voorsprong was er niemand met een geel-blauw hart die daar problemen mee had.

Gelijkmaker

Juist in een fase waarin RKC uit het niets twee keer gevaarlijk werd en FC Groningen een inzet van Melle Meulensteen maar net van de doellijn wist te halen, kwam de thuisploeg tot scoren. Dat doelpunt kwam eigenlijk ook uit het niets, want ondanks veel meer balbezit waren er weinig echte kansen te noteren in de tweede helft. Tot vijf minuten voor tijd, toen invaller Jørgen Strand Larsen aan de aandacht van RKC-verdediger Meulensteen wist te ontsnappen en een lage voorzet in het doel wist te tikken: 1-1.

Met zes minuten blessuretijd erbij ging RKC nog op zoek naar een tweede treffer. Ook omdat FC Groningen-speler Neraysho Kasanwirjo geblesseerd raakte op het moment dat zijn trainer al vijf keer gewisseld had. En ook Groningen dacht nog voorzichtig aan een tweede treffer. Echte kansen kwamen er echter niet meer, waardoor Kevin Blom de wedstrijd affloot met een 1-1 stand op het scorebord.

Concurrent

Door het gelijkspel blijven RKC en FC Groningen gelijk opgaan in de Eredivisie. RKC leek met de winst afstand te nemen, maar door de late gelijkmaker staan beide clubs nu op twee overwinningen, vijf gelijke spelen en vijf nederlagen. RKC staat als nummer veertien net boven de Groningers, omdat het een beter doelsaldo heeft.