PSV heeft geen kind aan Fortuna Sittard en boekt eenvoudige overwinning

PSV heeft zondagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt op Fortuna Sittard. De ploeg van Roger Schmidt won zonder groots te spelen met 1-4 van de Limburgers. Wel zagen de Eindhovenaren wederom een speler uitvallen met een blessure.

Bij PSV ging het in aanloop naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard vooral over de waslijst aan blessures bij de Eindhovenaren. In Monaco viel met Yorbe Vertessen uit met een ribblessure en kreeg Carlos Vinícius al na 50 minuten kramp. Ook in Sittard was het alweer snel raak.

Na een kwartier voetballen ging Jordan Teze diep aan de rechterkant, maar nog voordat hij de bal had aangeraakt schoot het in de hamstring. De rechtsback kon niet meer verder en moest de strijd vroegtijdig staken. De volgende tegenvaller voor PSV dat blij zal zijn dat de interlandbreak nu op de planning staat.

PSV mist creativiteit

Waar de wedstrijd in Monaco naast de blessures weinig spanning bracht, gold dat ook voor de eerste helft in Sittard. De amusementswaarde was erg laag. De Eindhovenaren hebben te weinig creativiteit in het elftal waardoor het lastig kansen creëren is tegen ploeg die zich ver ingraaft. Zo ook zondagmiddag in Sittard.

Toch wist de ploeg na 37 minuten een gaatje te vinden in de Limburgse verdediging. Het was notabene de voor Teze ingevallen Ritsu Doan die de broodnodige creativiteit bracht. Met een mooie actie op het middenveld speelde de Japanner zichzelf vrij en zette hij de aanval zelf op. Na een scherpe voorzet van Zahavi was het voor Doan nog maar een koud kunstje om de bal achter doelman Yanick van Osch te schieten. 0-1. Het was een verdiende voorsprong, maar dat was ook meer omdat Fortuna heel zwak voor de dag kwam.

Vroege beslissing

Bij het persmoment gisteren zei trainer Roger Schmidt nog dat PSV in een fase zat zonder makkelijke overwinningen. Toch kan de winstpartij tegen Fortuna in de categorie eenvoudig. Nog voordat er een uur gespeeld was, werd de wedstrijd beslist door Bruma. De Portugees kon één op één richting de doelman en faalde niet. Het feest voor de meegereisde uitsupporters werd nog groter toen Ibrahim Sangaré een kwartier voor tijd een derde Eindhovense treffer binnenschoot. De Ivoriaan was het eindstation van een mooie counter.

Fortuna deed tien minuten voor tijd nog wat terug. Tijjani Noslin omspeelde doelman Joël Drommel en schoot via de paal en verdediger André Ramalho raak. 1-3. Dat was nog niet het einduitslag want Bruma maakte zijn tweede treffer van de middag en zette de 1-4 eindstand op het scorebord.

Zonder groots te spelen kon PSV toch drie punten bijschrijven. Een fijn gegeven voor de Eindhovenaren, dat de rest van de zondag als koploper kan gaan kijken naar de concurrentie.